高中情侶路邊上演活春宮 被發現還向目擊者「點頭打招呼」

高中情侶路邊上演活春宮 被發現還向目擊者「點頭打招呼」(圖/ 翻攝自臉書影片)

友善列印
／綜合報導

現代人對性越來越開放，但往往也造成他人困擾。最近香港有一名路人到購物中心消費，意外發現一對高中小情侶在商場外上演活春宮，他當下拿出手機錄影存證；豈料令他傻眼的是，男同學在逗弄女同學時看到有人在偷拍，竟輕鬆地向他點頭揮手打招呼，讓他氣得痛罵，「哪間學校的啊？」

綜合陸媒報導，香港沙田一間購物中心不只有消費人潮，連高中學生情侶都特地到該處約會，一名路人意外直擊一對小情侶穿著制服，在購物中心外的椅子上親熱，他當下便拿起手機錄影。

男同學發現被路人偷拍，還向鏡頭揮手打招呼。 男同學發現被路人偷拍，還向鏡頭揮手打招呼。(圖/ 翻攝自臉書影片)

從影片中看到男同學疑似用手指撫摸女同學私密處，事後還拿衛生紙替對方擦拭，更展現「紳士風度」替女生穿內褲。而令拍攝影片的網友氣憤的是，男同學在過程中就有發現他在拍攝，不僅沒有露出驚恐的樣子，還對他點點頭，甚至揮手打招呼；小情侶無恥的行為讓他痛罵，「哪間學校的啊」、「這女生真衰」。

影片被分享到網路上後，引起當地網友熱烈討論，有許多人從男同學的反應，推測這對學生情侶可能經常到那裡恩愛，才會遇到人仍處變不驚；但有不少人對於兩人的行為感到詫異，紛紛直呼「搞不懂年輕人在幹嘛」、「年紀小小的就當老司機，真的是不太好啊」。

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