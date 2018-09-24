腐臭味飄散！2貨櫃車裝滿395具屍體 失蹤者家屬嚇到急尋人

腐臭味飄散！2貨櫃車裝滿395具屍體 失蹤者家屬嚇到急尋人(圖/ 翻攝自YouTube影片)

友善列印
／綜合報導
腐臭味飄散！2貨櫃車裝滿395具屍體 失蹤者家屬嚇到急尋人(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

墨西哥當地屢傳凶殺案，屍體更多到醫院停屍間都放不下，被民眾發現在當地第二大城市瓜達拉哈拉郊區有兩輛貨車，周遭有大量蒼蠅亂飛、飄出濃濃腐臭味，原來裡面藏有395具屍體；消息曝光後震驚全國，但卻有一些人聽聞消息便即刻前往現場，只盼能在屍體中找到失蹤的親友。

綜合外媒報導，日前有墨西哥民眾向媒體投訴，在哈利斯科州城市瓜達拉哈拉郊區的一處倉庫外，停了兩輛冷藏貨櫃車，周遭有蒼蠅成群亂飛，還聞得到可怕的惡臭味，當打開車門後才發現，兩輛車裡面藏了多達395具屍體，有些更已呈現腐爛的狀況。

消息曝光後，當地政府趕緊出面緩頰，解釋貨櫃車裡的屍體是近期凶殺案的被害人，死者多到法醫部門沒辦法全都確認完身分，醫院停屍間也早就放不下大量屍體，只好出此下策；而根據墨西哥法律規定，遭兇殺的死者遺體禁止火化，因為得等到法醫部門確認後才能處理，但源源不絕的死者讓政府相當頭痛。

墨西哥除了凶殺案頻傳，當地有近百名民眾得知此訊息，也紛紛前往現場認屍，試圖找尋失蹤的親友；但有部分從遠方到當地的失蹤者家屬在現場進行抗議，認為政府這樣處理受害者，還無法替人民找尋失蹤的親人，已對他們失去了信心，「在得到答案以前，我們絕對不會離開」。不過，停屍貨櫃車事件爆發後，當地檢察長和法醫學研究所主任都遭到州長免職。

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