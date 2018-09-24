酒醉男電梯裡練武！被逮時一臉困惑 踹壞3部下場GG

酒醉男電梯裡練武！被逮時一臉困惑 踹壞3部下場GG(圖翻攝自/梨視頻)

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喝醉總是誤事，有時酒醒後，就會後悔不已。大陸杭州一名20多歲男子，日前喝醉酒回家，豈料卻走到他棟房子，進了電梯後更開始發酒瘋，對電梯又踹又打，而且連踢3部，導致電梯受損，維修費高達1萬人民幣（約新台幣4.5萬元），男子被逮時更是一臉困惑，不知自己闖禍了。

綜合陸媒報導，6月中杭州一名劉姓住戶，凌晨3點多喝醉酒回家，走路搖搖晃晃的，豈料進了電梯後，他開始對電梯門與按鈕，拳打腳踢甚至還使出後空踢，彷彿在練武功一樣，而且還連對3部電梯出手，導致電梯被破壞，另一名住戶進電梯時，才發現門已被踢到關不起來。

調閱監視器，才發現該名兇手，但由於當時電梯內光線昏暗，導致難以辨識對方身分，在警方不懈調查下，才找到該名住戶，而當日男子原本要回家，但卻疑似走到別棟，可能找不到家而打電梯洩憤，警方在得知對方身分後，至他的家中逮人。

而劉男起初還不清楚發生何事，一臉困惑的問「我沒有犯法，你們抓我幹什麼？」，員警從他說話口氣中，感覺出他可能酒後失憶，直到給他看監視器影像，他才意識到自己闖禍「是我，這人是我沒錯，但我怎麼沒記得自己幹過這事」。

由於電梯遭破壞，需花費3、4天才修好，造成住戶不便，而劉男對此也深感抱歉「我應該是真的酒喝多了，這個電梯也不是我住的這一幢電梯，可能喝多了發現走錯樓了，當時就發酒瘋了吧」，最終劉男被依涉嫌尋釁滋事遭刑事拘留，且需賠維修費1萬人民幣（約新台幣4.5萬元）。

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