2018年09月24日 16:47 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

少年闖空門！辣妹險遭性侵 不報警「反擔心他失身」

若遭人劫財劫色，你還有心情替嫌犯著想嗎？柬埔寨一名辣妹日前在臉書，PO影片訴說自己遭人劫財劫色，但詭異的是，她一開始不是感到氣憤，而是擔心嫌犯會因此失身，怕毀了對方一輩子，於是喊了一聲搶劫，將對方成功嚇跑，但此影片一出，也引來網友質疑。

綜合外媒報導，馬雅(Pich Maya，音譯)在臉書PO影片，表示她日前在家中睡午覺，期間突然感覺胸部遭揉捏，睜開眼卻發現，她的脖子上抵著一把刀，而後方傳來少年的聲音，表明他要搶劫，馬雅當下不慌不忙的告訴對方，財物都在桌上且能拿走。

隨後少年便命令馬雅，要她將東西自行拿過來，但少年的手仍放在她胸上，拿到東西後，不僅沒有住手，甚至直接摸到下半身，但馬雅不僅沒感到緊張，甚至還起了生理反應，擔心對方會因此失身，毀了他下半輩子，於是趁少年不注意時，將刀踢遠。

馬雅確認沒危險後，突然大喊「搶劫」，嚇得少年帶著搶來的50美元（約1480元台幣）逃跑。而馬雅對此表示，她不打算報警追究，因嫌犯年紀小，自己損失也不大，更在影片中，呼籲大家要鎖好門窗，以免遭人闖空門。但由於馬雅訴說此事時，神情不僅沒感到害怕，而且還能有說有笑，反應過於詭異，看起來像是在炫耀，讓不少網友質疑影片真實性。