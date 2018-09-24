火車上刮鬍子被罵翻！大叔揭鼻酸真相 酸民全都閉嘴了

2018年09月24日 17:51 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

事情不要只看見一面，就以自己的想法批評他人。近日推特上流傳一段影片，只見一名大叔搭乘火車時，竟坐在位置上刮起鬍子，不少網友看完痛批「沒衛生、噁心」，但事後才知該名大叔經濟貧困，當天因要回家見家人，想要打扮體面，才會在火車上刮鬍子，而鼻酸真相曝光後，不少網友態度也大轉彎。

綜合外媒報導，網路上流傳一段影片，只見一名大叔在火車上，竟拿出刮鬍刀刮鬍子，而且下巴滿滿都是刮鬍泡，一旁民眾發現後，趕緊將此幕錄影下來，沒想到引發網友討論，許多人狂酸「如果旁邊有水，他說不定會順便洗澡」、「拜托！誰給他捐個電動刮鬍刀吧！」。

此事甚至登上媒體，許多人都痛批噁心、沒水準，但事後調查才發現，該名男子是56歲的托雷斯(Anthony Torres)，來自美國紐澤西州，由於他家境貧困，因此很早就出社會，經常輾轉至各個城市，擔任過賭場保全、建築工人等，但隨著年紀增長，讓他越來越難找到工作。

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由於長時間找不到工作，他僅能睡在公車站牌，或流浪者收容所，有時收容所額滿了，他只能睡在橋下，還會遇到街頭惡霸搶劫或毆打他，讓托雷斯絕望的表示「這種感覺很糟，我在橋下哭了很久，我想我真的受不了了，想回家與家人團聚，找到心靈的避風港」。

於是他便打電話向哥哥求助，儘管哥哥經濟也不富裕，但仍很開心弟弟回家，當天托雷斯買了一張火車票，搭上火車準備去找哥哥，但由於他多日未洗澡「我覺得自己很髒，我希望在見到家人時，看起來起碼還算體面，不要像是一個流浪漢」，於是他在火車上，公然的刮鬍子。

沒想到此行為，卻引來網友謾罵，托雷斯完全不知情，他失望的表示「我的生活已經夠糟了，我只是不希望自己看起來更糟，這就是我當時想刮鬍子的原因，其他人不了解我，不知道我經歷了什麼」，這鼻酸的真相曝光後，原先PO影片的人，也趕緊將影片刪除。

而不少網友也急忙抱歉，表示自己不應只根據影片，就隨意謾罵他人，雖然仍有人認為，在火車上刮鬍子還是不妥，但大部分的網友，都表示同情，還發起募款活動，希望大家能夠幫助他，目前已募得4.1萬美元（約新台幣126萬元），超出預期的募款目標3萬5千美元（約新台幣108萬元）。