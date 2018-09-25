英語太差慘被霸凌 亞裔女靠「皇室照」神逆轉

2018年09月25日 08:26 陳慶餘

不少人都有在孩提時代都有打扮成王子或是公主拍攝紀念照的經驗，而這些照片也往往會成為這些人在長大後的「黑歷史」，不過一位移民美國的越南裔正妹蒂娜（Tina）卻靠著一張小時候的「皇室照」而擺脫霸凌，而她近日將這段經歷PO網後也引起不少亞裔網友共鳴。

綜合外媒報導，蒂娜在小時候跟著家人移民到美國，但在小學時期她卻因為英文太差而被學校的同學霸凌，面對這樣的情況，蒂娜就決定拿出一張她穿著傳統服飾打扮成公主的照片，並騙同學她是來自越南的皇室成員，沒想到此舉竟然真的讓同學信以為真她出身尊貴而當場閉嘴停止霸凌，有人甚至開始主動和她交朋友，她更因此成為了校內的風雲人物。

由於這招實在是太天才，因此相關貼文曝光後引起網友瘋傳，短短不到幾天就超過18萬網友按讚以及近5萬次轉發，而相關貼文更引起不少亞裔網友共鳴，而這些網友也紛紛貼出自己小時候拍攝的「皇室照」，並表示自己過去也曾因為相同原因而被霸凌。

事後蒂娜接受媒體訪問時表示，自己當初只是抱著好玩的心態貼出那篇文章，但在看到網友的留言之後才讓他發現原來有那麼多人和她有相同的遭遇，「我認為這並不是個別的霸凌事件，而是一個根深蒂固的社會問題。」

不少網友也紛紛貼出自己小時候拍攝的皇室照來聲援（翻攝推特）

不過除了皇室照以外，蒂娜也拍過讓她滿頭問號的系列照（翻攝推特）