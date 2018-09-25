男童誤傷女同學慘遭刀殺 雙方家長對話曝光：要公開道歉

2018年09月25日 08:14 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

小學校園凶殺案原先網路瘋傳男童弄瞎女同學眼睛，才會出現這起悲劇，但經警方調查才知道女方只是輕傷，卻不知為何演變成這番田地。(圖/ 翻攝自微博)

先前大陸浙江省溫州瑞安市隆山實驗小學傳出凶殺案，一名男童打鬧時誤傷女同學眼睛，氣得對方爸爸持水果刀闖校園將他殺害；原先網傳女同學遭打瞎其父才會下手狠毒，但經警方調查後，得知女童只是輕傷，而慘死的男童父親決定公開雙方對話紀錄，提到已協議公開道歉，不過警方仍在釐清為何會演變成凶殺案。

綜合陸媒報導，21日下午瑞安市警局接到民眾報案，當地隆山實驗小學一名男童在校內廁所被刀砍，警方到場後把嫌犯帶回，並馬上將男童送醫搶救，但仍傷重不治。有目擊者在網路上爆料，稱男童在學校和一名女同學打鬧，竟將對方眼睛弄瞎，才會害對方家長氣得拿水果刀衝到學校將他殺害。

不過，經過瑞安警方調查後，才知道女同學根本沒有被弄瞎，只是有輕傷還沒就醫罷了；而慘死的男童父親也決定公開雙方家長對話，要為冤死的兒子討公道，「我兒子說只是不小心碰到女生眼睛，現在只希望法律還我兒子公道」。

從男童父親公布的對話內容中得知，男童媽媽在19日主動關切女方傷勢，「你好，XX媽媽，我下午聽白老師說，我兒子不小心把妳女兒眼睛打到了，妳女兒不要緊吧？妳晚上看看要不要緊」。

受傷女童也主動回應男童母親的問候，提到兩人是在上跳棋課的時候，英文老師要她們先改英文作業簿，在改作業時男童用拳頭傷到她的眼睛，還繼續「故意打人」，女童母親也發聲替女兒抱屈，「她(女兒)眼睛現在仍很痛，(妳兒子)故意打人是不行的，妳得教育一下」。

而慘死的男童父親公開雙方家長對話紀錄，本已協議好男童「公開道歉」就好，豈料發生驚人的凶殺案。(圖/ 翻攝自微博)

最後女童父親則要求動手打人的男童，必須當著全班同學的面道歉，因為他擔心其他人有樣學樣，那他的女兒在學校就會一直受到欺負，「全班同學那麼多人，以後這個也來，那個也來欺負我女兒，這樣可以忍受嗎？別人欺負你兒子，你會不會忍得住？」

不過，雙方當時已達成協議，男童會在課堂上當眾向女童道歉，只是沒想到會演變成如此驚悚的校園凶殺案，整起案件警方仍在釐清中。而凶殺案的照片在網上瘋傳，引起網友熱議，有人以此為戒，直言「愛欺負同學的學生要注意，要不然以後你們的下場也可能如此」。