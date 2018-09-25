少年釣到50公分超毒怪魚 背後13根刺碰到會喪命！

2018年09月25日 09:36 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

釣魚是不少民眾的休閒之一，澳洲有一名熱愛釣魚的14歲少年菲力普斯(Bec Harding Phillips)日前到黃金海岸南部的卡拉邦公園釣魚，釣到一隻長50公分、重6公斤的怪魚，背部還長了13根刺，看起來相當奇特；事後他將照片傳給父母看，才知道牠居然是有劇毒的石頭魚，遭刺傷還可能死亡。

綜合外媒報導，今年才14歲的菲利浦斯雖然年紀小，但平時熱愛到各個地區釣魚，日前他獨自到黃金海岸南部的卡拉邦公園釣魚，釣到一隻背部有13根尖刺的怪魚，身長有50公分左右，當下他以為釣到奇異生物，經過端詳後認定應是體型較大的石頭魚；而菲利浦斯也馬上拍照傳給父母，炫耀自己釣魚的成果。

菲利浦斯的母親雷貝嘉(Rebecca Phillips)看到兒子釣到外型怪異的魚，便和丈夫馬上動身去找兒子，想親眼見識一下他釣到的「怪物」；到了現場後，雷貝嘉表示那條魚在沙灘上就像一塊普通的石頭，只是稍微碰到牠就會受到輕傷，「我們希望藉由此是提醒其他父母，到海邊玩要多注意，萬一不幸被刺傷也得盡快就醫」。

而報導中指出，菲利浦斯釣到的石頭於是毒鮋科魚類，牠們通常會躲在海底或珊瑚礁底下，用外表偽裝成石頭，讓牠們能夠趁獵物不注意時出擊；不過，牠們背上的尖刺擁有劇毒，如果一般人遭到刺傷，可能會有呼吸困難的症狀，嚴重還可能發生心臟衰竭喪命。