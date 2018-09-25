起床發現自己全裸！醉女以為遭性侵報警 真相讓她超尷尬

起床發現自己全裸！醉女以為遭性侵報警 真相讓她超尷尬（示意圖／shutterstock）

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英國女子（右二）在大使館人員的陪同下報警處理（翻攝https://news.thaivisa.com） 英國女子（右二）在大使館人員的陪同下報警處理（翻攝https://news.thaivisa.com）

英國一名25歲女子，日前到泰國知名旅遊景點帕岸島旅遊，在過程之中她參加了一場泳池派對，並且在派對上喝到斷片。沒想到她在隔天起床後，竟發現自己赤裸躺在飯店的床上，懷疑自己遭到性侵的她也因此報警處理，但在警方調查後卻發現這整起事件根本是烏龍一場。

綜合外媒報導，英國一名25歲的女子喬安娜（Joanna）上週六到泰國帕岸島遊玩，並且參加了在飯店舉行的一場泳池派對，但卻在隔天起床後發現自己全身赤裸躺在飯店房間內，她的內衣內褲還被人脫掉亂扔，但由於她在派對上整個喝茫，對於當時發生的事情沒有任何印象，因此她就懷疑自己是被在派對上遇到的男子給性侵。

不知道該如何是好的女子，只好打電話給遠在英國的父親求助，而她的父親也透過管道聯繫上了英國駐泰的大使館，接著女子就在大使館人員的陪同之下報警處理，當地警方也在獲報後送女子到醫院檢查，但卻沒有在女子身上發現任何遭到性侵的證據，血液裡也沒有任何藥物反應。

接著警方更透過監視器畫面發現，女子在參加完派對時是一個人回到房間，期間也沒有任何除了她以外的人進出，根本就沒有所謂的性侵事件，而在得知自己勞師動眾卻搞了一個大烏龍後，女子也尷尬的向警方致歉，「我對此感到相當抱歉，我真的喝太醉了」。

警方調閱監視器畫面發現，女子是獨自一人回到房間（翻攝https://news.thaivisa.com） 警方調閱監視器畫面發現，女子是獨自一人回到房間（翻攝https://news.thaivisa.com）
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