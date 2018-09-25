抱怨公車服務太差 小學生超狂投訴信驚呆網友

2018年09月25日 11:49 陳慶餘

中國大陸四川一名小學生，因為實在是受夠了平時搭公車上學時見到的亂象，因此決定寫一篇抱怨公車服務差的投訴文章，更點名了當地公車的「四大罪狀：裝得多、開得慢、擠得哭、離校門遠」，但由於這位小學生在文章之中利用了各種比喻、排比、對比等等修辭法，因此在這篇投訴文章於網路上曝光後驚呆不少網友，當地交通局在得知之後也不敢怠慢，只好親自回信並且致歉。

根據《四川在線》報導，近日一篇名為《奇特景觀之坐公車》的文章在維信朋友圈瘋傳，文章中這位小學生先是描述了他在搭公車時遇到的困難，「自從讀人民小學開始，每天天沒明，地沒亮，作為該校學生的我們，總是睡眼惺忪，帶著一身疲憊，趕天趕地的去公車站乘坐公車」。

接著他更對比的手法來描寫公車到底有令他多麼失望，「一輛輛嶄新的新能源客車車身蒼翠欲滴，代表著綠色環保，讓人乍一看去心曠神怡，但當你真正走進去的時候，你會發現裡面的世界和車身完全是一個鮮明的對比」。

除此之外，他還將自己比喻成不同的物件來形容公車上擁擠的情形，「明明是一輛公交車，黑心的車老板卻把它當是一艘航空母艦來載客，司機完全沒管我們小孩子的死活，就像收廢舊的捆紙殼一樣，踩了又踩，壓了又壓」、「每當公車到站的時候，售票員總是兇惡的往後面擠，我想說要是我們是一顆顆菜籽，都會被你擠出油來」

不過這位小學生的不滿顯然還沒有發洩完畢，他繼續在文章中提到：「有人還放一個臭屁，就像核武器一樣，要人的命」。除了車上環境差，學生亦投訴車站位置處於高速公路出口，而行人過路的綠燈時間卻很短，非常危險，「過馬路的時候，要像博爾特（牙買加閃電，Usain Bolt）一百米衝刺那樣快，否則你就會有生命危險」

最後文章更利用類比法來做結尾，「峨眉山有四大奇觀：日出、雲海、佛光、聖燈；台江公交車有四大奇觀：裝得多、開得慢、擠得哭、離校門遠」。由於文章實在是太有畫面，因此在文章曝光後也引起不少網友共鳴，在看之後紛紛留言大讚：「文采屌打一堆大學生」、「根本神吐槽」。

據了解，這抱怨文是出自四川合江縣人民小學一名就讀四年級的學生之手，而當地交通運輸局的工作人員在看到文章之後，也立刻發文回應，「親愛的小朋友，感謝你，雖然我不知道你的名字，但贊同你的勇敢和直言，也謝謝你委婉幽默地表達了對我們的意見」，並承諾會努力改善他的搭車體驗。