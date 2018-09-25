3萬次心臟按摩！5小時內30名醫護接力搶救 讓8歲童活下去

3萬次心臟按摩！5小時內30名醫護接力搶救 讓8歲童活下去(圖/ 翻攝自秒拍影片)

友善列印
／綜合報導

在命危的時候，醫療團隊相對之下就變得十分重要，妥善急救說不定就能替患者延續生命。大陸江蘇常州有一名8歲男童小雨突然出現暴發性心肌炎，當地兒童醫院30多名醫護人員輪流替他施行「胸外心臟按壓」，5個小時內做了超過3萬次，才等到從上海趕來的ECMO團隊，讓小雨暫時能夠活下去。

綜合陸媒報導，中秋節月圓人團圓，但佳節前夕江蘇常州有一名8歲男童小雨，在常州兒童醫院內跟死神搏鬥，因為他被診斷出暴發性心肌炎，還出現心律紊亂、室顫、心律減慢等病狀，更有抽蓄、心跳驟停等現象；院內醫師馬上替他診治，一邊聯繫上海復旦兒科醫院PICU(兒科加護病房)，對方也馬上成立ECMO轉運團隊趕往常州。

小雨心跳一度完全停止，所幸常州兒童醫院的醫療團隊賣力搶救，以及上海的醫療團隊及時趕到，才讓小雨能延續性命。 小雨心跳一度完全停止，所幸常州兒童醫院的醫療團隊賣力搶救，以及上海的醫療團隊及時趕到，才讓小雨能延續性命。(圖/ 翻攝自秒拍影片)

不過，小雨病情急遽惡化，心跳和呼吸驟停次數更頻繁，一小時後小雨心跳竟完全停止，嚇得醫護人員只能不間斷地替他施行「胸外心臟按壓」，為了讓他能延續生命，一刻都不能停；常州醫院內超過30名醫護人員輪流接手，在5個小時內做了超過3萬次胸外心臟按壓，而上海的醫療團隊也趕到現場，兩地醫師聯手替小雨治療。

事發當下，小雨的家人在急診室外十分擔憂，怕他有個三長兩短幾乎快崩潰，拜託醫療團隊能搶救成功，所以醫師下的指示他們也都非常配合；主治醫師表示，家屬的配合對醫護人員來說是一種支持，他們才能專心救治病人。而兩地醫療團隊聯手救援，也讓小雨得到延續生命的機會。

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