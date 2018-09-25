嗆爆KIMIKO！館長PO神級健身評分「練K8下也無法到的境界」

嗆爆KIMIKO！館長PO神級健身評分「練K8下也無法到的境界」（圖／翻攝自臉書飆捍）

友善列印
／綜合報導

以身材火辣著稱的舞蹈老師KIMIKO經常分享瘦身招式，擁有超高人氣，日前她公開「身體數值」，其中肌肉量高達47.1公斤，引發爭議。「館長」陳之漢看不下去，狠酸這是可笑的數據，儘管KIMIKO事後發文解釋，但館長不領情，直接秀出神級健身評分，再嗆「這是練K8下，一輩子也無法到的境界。」

KIMIKO日前在臉書PO出自己的身體組成分析數據，體重56.9公斤、肌肉量47.1公斤、體脂肪10.6公斤、身體水份34.1公斤，完美好身材讓她也不禁得意稱「就跟你說真的有夠水」。不過館長看到後不以為然，隨後更在直播中直指KIMIKO的肌肉量加上脂肪量、身體水分遠超過自身體重，怎麼看都是不合理的數字。

館長分享自己練健美的全盛時期，透露體重120公斤肌肉量也只達到57公斤，大讚KIMIKO非常厲害，體重56.9公斤竟能有如此驚人的肌肉量，約莫佔全身83%，肌肉百分比屌打全世界所有健美選手。面對外界質疑聲浪，KIMIKO則回應是測量儀器出現問題，讓她無端背了黑鍋，「看來這台機器量出來的數據的確讓大家都微笑了」，強調數據只是參考，健康才是最重要。

不過KIMIKO的說法，館長顯然不領情，昨（24日）直接在臉書PO出InBody身體組成分析數據叫陣KIMIKO，「這是我的分數，這是練K8下，一輩子也無法到的境界，K老師換你秀一下？」砲轟對方連基本的人體組成數據都搞不清楚，還怪罪到機器上，「太好笑了！」

「47KG肌肉量」被酸爆！KIMIKO認了：元兇在此 KIMIKO近日因分享自己的肌肉量47KG引發爭議。(圖/翻攝自臉書)
「47KG肌肉量」被酸爆！KIMIKO認了：元兇在此 KIMIKO發文澄清「這台量出來就是這樣」。(圖/翻攝自臉書)
深夜做頭髮遭美髮師猥褻 只因...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。