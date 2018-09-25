嗆爆KIMIKO！館長PO神級健身評分「練K8下也無法到的境界」

2018年09月25日 12:29 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

以身材火辣著稱的舞蹈老師KIMIKO經常分享瘦身招式，擁有超高人氣，日前她公開「身體數值」，其中肌肉量高達47.1公斤，引發爭議。「館長」陳之漢看不下去，狠酸這是可笑的數據，儘管KIMIKO事後發文解釋，但館長不領情，直接秀出神級健身評分，再嗆「這是練K8下，一輩子也無法到的境界。」

KIMIKO日前在臉書PO出自己的身體組成分析數據，體重56.9公斤、肌肉量47.1公斤、體脂肪10.6公斤、身體水份34.1公斤，完美好身材讓她也不禁得意稱「就跟你說真的有夠水」。不過館長看到後不以為然，隨後更在直播中直指KIMIKO的肌肉量加上脂肪量、身體水分遠超過自身體重，怎麼看都是不合理的數字。

館長分享自己練健美的全盛時期，透露體重120公斤肌肉量也只達到57公斤，大讚KIMIKO非常厲害，體重56.9公斤竟能有如此驚人的肌肉量，約莫佔全身83%，肌肉百分比屌打全世界所有健美選手。面對外界質疑聲浪，KIMIKO則回應是測量儀器出現問題，讓她無端背了黑鍋，「看來這台機器量出來的數據的確讓大家都微笑了」，強調數據只是參考，健康才是最重要。

不過KIMIKO的說法，館長顯然不領情，昨（24日）直接在臉書PO出InBody身體組成分析數據叫陣KIMIKO，「這是我的分數，這是練K8下，一輩子也無法到的境界，K老師換你秀一下？」砲轟對方連基本的人體組成數據都搞不清楚，還怪罪到機器上，「太好笑了！」

KIMIKO近日因分享自己的肌肉量47KG引發爭議。(圖/翻攝自臉書)