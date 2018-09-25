「麥當勞女神」宣布不幹了！坦承：非正常情況下離開…

「麥當勞女神」宣布不幹了！坦承：非正常情況下離開…（圖／翻攝自臉書）

友善列印
／綜合報導

「麥當勞女神」徐薇涵2015年因一張照片登上國外各大媒體版面，一夕之間爆紅，引發網友瘋狂朝聖。如今事隔3年，徐薇涵在臉書心痛告白，確定「掰了麥當勞」，結束長達8年的工作。消息一出，不少粉絲感到相當不捨。

綽號「海豚」的徐薇涵，2015年被知名部落客雨狗（RainDog）拍下照片上傳部落格，因外型酷似洋娃娃，被網友封為「麥當勞女神」，甚至還登上國外各大媒體版面。

事隔3年，徐薇涵昨（24日）在臉書PO出最後的麥當勞制服美照，不少說道「世上永不變的事情就是改變，曾經覺得自己能在麥當勞服務到變老阿姨，也從國中畢業一路做了八年的麥胞，想像與現實的差距，許多因素影響下，在階段性該有新的發展及規劃，雖然很不捨也在非很正常的情況下就離開了麥當勞。」

徐薇涵強調，雖已經離開麥當勞，但未來會努力充實自己，「我想說的是不管是做哪份工作，重要的都不是外表的光鮮亮麗，還是內在的努力和莫忘初衷的心，我也會一直保持下去的」。粉絲雖然不捨但也紛紛獻上祝福「加油、不管在那裡都能做好自己最重要」、「繼續加油，邁向未來的路途前進，下一個工作會更加美好！」不過也有許多網友直呼「來不及朝聖」、「哇要離開囉！都還沒去看過妳耶！」

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