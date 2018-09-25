高速公路驚見「跑跑卡丁車」 內行人爆料：一台要價230萬！

高速公路驚見「跑跑卡丁車」 內行人爆料：一台要價230萬！(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公車》)

友善列印
／綜合報導

在台灣有許多民眾是自行開車通勤，但「跑跑卡丁車」也能上高速公路？最近有男駕駛行駛於高速公路途中，看到一輛灰紅配色的「超輕型跑車」，外型跟小型賽車場常見的免駕照就能駕駛的卡丁車很相似，讓他忍不住驚呼「這可以上高速公路？」

有不少網友對此感到嘖嘖稱奇，紛紛好奇地說，「開一趟北高，應該會被碎石打得滿臉血」、「我還以為是接待中心帶人看房的車子」、「不知道下雨怎麼辦」、「敞篷的欸，只是突然下雨，沒有篷可以升」、「那台車看起來輕又嬌小，要開在國道心臟要很大顆」。

不過，有不少民眾認為這沒什麼，因為監理站都願意配發車牌，能夠開上路很正常，「有車牌，就會有該種車牌的權利義務」、「這是合法掛牌上市且都經過車測中心訂定標準驗證的」；有內行人也跳出來表示，「不用擔心喔！他比march(豐田車種)還快喔」、「這類的收藏車之前在高速看到幾十台」、「卡特漢姆系列耶！」、「一台要230萬元」。

根據《高速公路及快速道路交通管制規則》第十九條記載，「下列人員、車輛不得行駛及進入高速公路及快速公路：一、行人。二、部隊行軍或演習。三、慢車。四、機車。五、三輪汽車或馬達三輪車。六、農耕機。七、非屬汽車範圍之動力機械。八、拖有非於高速公路及快速公路故障之車輛。九、市區雙層公車。」

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