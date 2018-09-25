幫隔壁桌買單！陌生男不領情打人 網笑：請我保證不動粗

2018年09月25日 14:45 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

陌生人幫忙買單，這種事本該是一件美事。大陸河北衡水一名男子，在當地一間餐館用餐時，看見服務生幫隔壁桌上菜，當時他酒酣耳熱，喝得很開心，因此便說這道菜他請客，豈料對方並不領情，兩人因此發生衝突更大打出手，不少網友則表示「誰請我，我保證不動粗」。

根據《搜狐新聞》報導，阜城縣一間「大盤雞」餐館裡，零晨1點多還是擠滿顧客，在店裡吃宵夜喝酒，一名張姓男子與于姓男子，各自帶了朋友至店裡用餐，而兩人互不認識，只是恰好坐的比較近，由於張男最近有喜事發生，當時喝酒喝得很開心。

酒酣耳熱之際，張男期間看見服務生，為于男那桌端了一盤「大盤雞」，張男開心的對他們說「今兒個我高興，你的這個大盤雞我請了！」，但對方不但不感激，甚至認為被看不起「你請？誰用你請！我需要你掏這份錢嗎？是不是看不起我？」。

張男頓時也覺得尷尬，在朋友面前感覺沒面子了，兩人也因此吵了起來。喝醉酒了兩人，互罵完後更拎了酒瓶，至外面對戰，張男朋友見狀，也連忙來幫忙，于男發現自己打不過兩人，趕緊至附近的警局報案，隨後兩人也依法遭行政拘留，案件待進一步調查。

網友則不禁表示「誰請我，我保證不動粗」、「應該互相作揖道賀，多謝多謝，然後說你們這一桌我請了，互相為對方買單，多麼令人愉快的事兒啊」、「這種好事總是輪不到我」、「希望以後我去吃飯，隔壁的也可以請客，我不介意的」、「你請我？等等等等啊，老板再給我打包一份，隔壁大哥請我」。