為追韓星大變身！醜小鴨花5年變天鵝 網友驚呼有夠扯

為追韓星大變身！醜小鴨花5年變天鵝 網友驚呼有夠扯（翻攝Dcard）

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真的超勵志！一位女網友在《Dcard》女孩版以「醜女五年變身計畫」為題發文，表示自己從小就是個女巨人，不只個子高骨架又很大，國小時還天天到球場報到打球，導致皮膚黑的像木炭一樣，而在上了國中後又更因為考試壓力的關係長了滿臉痘痘，幾乎就是個異性絕緣體，從小到大永遠都被喜歡的男生打槍，而真正讓她覺醒想要變美的契機，卻是在18歲那年，一次韓星來台的演唱會上。

女網友指出，在她18歲那天剛好是她喜歡的韓星來台開演唱會，當時她特地做了一塊「今天是我生日」的韓文看板去看偶像的演唱會，希望喜歡的哥哥能夠因此看見她，但沒想到在整場演唱會整整三個小時，對方連看都沒看她一眼，還和她身旁的日本歌迷玩得很開心，這時她才深刻體會到「男生都喜歡漂亮女孩的事實」，因此才下定決心要變美。

「世界上沒有醜女人，只有懶女人而已！」接下來的日子，備受衝擊的她就開始學習化妝和保養，在經過了5年來各種失敗被嘲笑的日子，並且持續調整化妝方法以及改變穿著與髮型後，女網友幾乎完全變成另外一個人。

女網友表示，自己會PO文是因為希望讓更多其實有潛力的女生能夠找回自信，因為她自己以前也是一個沒自信的醜女，但現在多了很多自信心，希望大家一起加油變美麗，「希望男生們不要看走眼，事實上女人都是潛力股，小心不要錯過你身邊的醜女！」

由於前後的變化差異實在是太大，因此在貼文曝光後也引起不少網友熱議，紛紛留言：「我覺得妳好美，愛上妳惹啦」、「真的差好多～變很漂亮！身材…我都自卑了」、「最後一張有點像明日花綺羅」。

Dcard原文
為追韓星大變身！醜小鴨花5年變天鵝 網友驚呼有夠扯（翻攝Dcard） 為追韓星大變身！醜小鴨花5年變天鵝 網友驚呼有夠扯（翻攝Dcard）
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