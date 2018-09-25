敬業！辣模「邊宮縮邊走秀」超狂 一下台就去生小孩

敬業！辣模「邊宮縮邊走秀」超狂 一下台就去生小孩(圖/ 翻攝自《每日郵報》)

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／綜合報導
今年才22歲的黑人辣模伍茲是蕾哈娜自創品牌「Savage x Fenty」的模特兒。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

模特兒是許多帥哥美女嚮往的工作，但也常常得面臨各種突發狀況。美國一名22歲辣模伍茲(Slick Woods)懷孕後，仍繼續參加各大時裝周走秀，日前她替知名歌手蕾哈娜(Rihanna)的內衣品牌走秀，登台時竟出現宮縮的狀況，她照樣忍痛走完秀，一下台就趕往醫院產子；她的敬業表現，瞬間讓她爆紅，暴增70萬粉絲。

綜合外媒報導，今年才22歲的黑人辣模伍茲是蕾哈娜自創品牌「Savage x Fenty」的模特兒，儘管她身懷六甲但四肢纖細保養得宜，除了肚子隆起外，絲毫看不出她是一名孕婦；日前她參加紐約時裝周走秀，但登台前突然感到陣陣宮縮，即使她身體不適，仍淡定地走上伸展台，替設計師展現出他們的作品。

直到走完秀，伍茲馬上被送往醫院生子，所幸最後母子平安；而伍茲超敬業的消息曝光後，許多民眾非常讚賞她對工作負責的態度，短時間內暴增70萬粉絲追蹤關注她，伍茲面對各種誇讚，只表示「這只是一個職業婦女的真實面貌，平時大多數人都不清楚我們常常得經歷這些鳥事」。

出生於美國明尼蘇達州的伍茲從小生活就不好過，她4歲的時候母親就因過失殺人入獄，她為了賺錢也走上詐騙等不歸路，18歲時就被關進監獄幾個月；直到她某天淪落街頭時，被英國名模斯提麥斯特(Ash Stymest)發現她是塊璞玉，因此伍茲才踏入模特兒圈，開啟她的伸展台之路。

文章來源：Daily Mail

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