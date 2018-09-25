靠著一條網路線 60多歲超狂老媽尋覓第二春遠嫁澳洲

2018年09月25日 17:01 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

「我媽媽就是一顆傻膽，網路上只要有幾個人夠瘋，就能跟我媽聊下去。」接受我訪問的是作家陳名珉，她的爸爸在五十一歲過世，媽媽守寡了十幾年後，也不知道哪來的靈感，火力全開四處網路交友，最後把自己遠嫁澳洲，開啟了風光明媚的第二春，這個故事轟動PTT，她媽成為愛情界的不老騎士，激勵人心，讀者紛紛送上膝蓋，對她媽媽大喊，有神！快拜。

採訪陳名珉，聊的都是她媽Rose，她媽，真的，酷斃了，不僅吸引我來採訪，陳名珉的著作「我媽的異國婚姻」更有不少單位來爭取影視版權，就知道內容有多精彩霹靂。

名珉媽媽Rose的追愛之路，一開始也不是這樣國際化，本土的台灣歐吉桑當然是第二春的首選，但歐吉桑的小孩不久就會上場，質疑Rose媽是不是貪圖歐吉桑的財產，交鋒的言詞中，仔細計算將來過日子的錢，誰來付？當下讓陳名珉了解到，老人的戀愛嘴上說「作伴」、「晚年有靠」，實際上是找在一個傭人、居家看護、特別護士，甚至重點都是，錢、錢、錢。

「我看著我媽媽，開啟、結束一段又一段的戀愛，她受過很多傷，我為她遭遇的事情感覺無奈和憤怒，很沮喪時我會叫媽媽考慮出家。」在書裏面，陳名珉提到基於心疼媽媽在愛情上跌跌撞撞下，提出削髮為尼可能還不賴的主意。

對於出家的建議，Rose媽直率地說「我六根不清淨，怎能出家？我想談戀愛，我想找對象」Rose媽把想要什麼都放嘴上了，「害羞」兩字，比不上「想要」。

在國內找第二春吃鱉，Rose媽「賊心不死」往國外發展，靠著一本「柯旗化新英文文法」自學ABC，從開口I、I 、I、you、you、you的單字王到神奇的流利溝通，徹底實現「天下無難事只怕有心人」的奧義。

等英文一練好，Rose媽媽就一副「全世界的銀髮族，我來啦！」的豪邁姿態，詢問每個剛認識的國外網友：「你要不要娶我？」、「我想結婚，你要不要娶我？」、「要跟我結婚嗎？」等等問題，對Rose媽媽來說，矜持不值錢，年紀到了，不能浪費時間才是正經的。她的名言如下：

「這問題有什麼不好問的，當然要問，不問，怎知道有沒有未來。」

「被拒絕很正常，不是我喜歡誰，誰就得喜歡我，這完全不尷尬啊！」

「緣分放在那，你不爭取，過了就過了！」

「別跟猶豫不決的人鬼混，這種人說好聽話叫做想得多，說難聽點就是不想負責任」

愛情是女人外掛的勇氣心臟，讓人咚吱咚吱活力四射狂跳，變得無所不能。

追愛要有策略，「我媽媽在電腦旁邊掛了一個世界地圖，不適合生活的地方劃掉，太冷不行、太熱不ok，太大男人刪除，她每天針對一個國家進攻，例如：今天鎖定德國二十個男生發訊息，一個國家，一個國家逐一進攻。」陳名珉從一開始不能接受媽媽尋覓第二春，身為女兒的她內認為，婚姻就是什麼鍋，配什麼蓋，爸爸過世了，鍋不見了，蓋子就應該獨守到老。直到她某日，看著媽媽獨居的身影，逐漸意識到，媽媽是媽媽，但媽媽也是一個女人，寂寞是一頭怪獸，可以在深夜把人啃食乾淨，媽媽內心「想被愛」的慾望，已經膨脹到無邊無際。

當Rose媽決定跨國去澳洲見網友時，陳名珉覺得這死老太婆瘋了！

但沒有瘋狂就沒有精彩人生，Rose媽買了一張機票，辦好護照，不告而別，見到澳洲阿伯，第二春的桃花盛開，枝繁葉茂，母女兩人因此產生精彩的對話，Rose媽堅定的說：「好啦好啦，你不要再說了！我告訴你我想清楚了，我要嫁給這個人，我要搬到澳洲去，你講什麼都沒有用，我不聽！我不聽！我不聽！」俗話說，天要下雨，娘要嫁人，無法可治，確實如此，不是嗎？你管的動你媽嗎？

「如果你反對到底，你媽媽會留下來嗎？」親情與愛情多兩難，我小心地提問。

「我如果大鬧，我媽會回來，但內心會怨恨。」猜測性的問題，陳名珉給了可能的答案，開悟似的說了這句：「父母陪小孩長大，小孩長大後，我該放她走。」她淡淡地說著，我腦中浮現在「我媽的異國」這本書的封底寫的那句話，「人生中，即使親如母女，也僅是同行一程的旅伴，終將揮手走向各自的人生…….」

Rose媽如願的嫁到澳洲，這是她的夢想，她做到了，她出嫁後有次回來台灣，跟陳名珉說：「我覺得我這幾年，沒白活，我覺得挺好的。」幸福是一種甘之如飴。

採訪快結束時，陳名珉對我叨念著，「我媽的異國婚姻」影視版權要找到對的人拍，她不想Rose媽的故事被拍成了鬧劇，她想找個懂Rose媽心情的導演。這是女兒對媽媽的愛，即便媽媽改嫁、遠在異國了，她想保護媽媽的心情隨處可見，「我如果去打書上通告，被認出來都沒關係，但我不想我媽回國時，被路人認出來指指點點，我不要！」我點了點頭，超想陳名珉跟說，你媽媽根本沒在怕的，你多慮了，一個追愛到六十幾歲的女人，她的生命力，連沙漠中的仙人掌都折服。

Rose媽是一本會走路的勵志書，她的愛情，跨越年齡、種族、地域的限制，她用種桃花，靠著網路線打造出姻緣線，令人驚嘆佩服。

「為了追愛，你會做什麼？」這是我採訪回來後，問著自己的問題，如果你也單身，我也把這問題丟給你思考，「為了追愛，你會做什麼？」

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