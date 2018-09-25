火燒車急逃生忘開車鎖！家人被活活燒死 駕駛崩潰痛哭

火燒車急逃生忘開車鎖！家人被活活燒死 駕駛崩潰痛哭(圖翻攝自/微博)

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人在危急之下，總是會慌了手腳。大陸一名女駕駛在中秋節當天，與家人開車行經寧鄉市沙田鄉某路段時，車子突然爆胎，隨後又栽進溝渠裡，撞上路基後起火，當時她急忙開車門逃生，卻忘了開啟車鎖，導致丈夫與兩名孩子，被活活燒死在車內，而她只能在車旁無助的痛哭。

根據《長沙晚報》報導，羅姓男子與妻子開車外出，行經沙田鄉大塘衝路段時，發現前面有一輛轎車起火，他趕緊撥打119求救，而附近民眾發現後，也提水幫忙，試圖撲滅火勢，但由於當時火勢太大，人根本難以靠近，而旁邊則站了一名女子，看起來已失去理智。

羅男詢問女子，得知她是謝姓女駕駛，當時開車時輪胎突爆胎，隨後就栽進路邊溝渠裡，碰撞到路基後起火，女駕駛見狀嚇得急逃生，但卻忘記開車鎖，導致丈夫與孩子受困車內，她發現時為時已晚，不斷大喊「我想打開車門救人，卻發現車裡面全是火」。

目擊者表示，由於女駕駛不熟路況，輪胎又剛好爆胎，當時她下車問路，卻沒拉手煞車，而剛好此為下坡路段，車子才會往後掉進溝中，女駕駛上車後，車子卻開始起火，她趕緊從前門逃脫。而這起火燒車事件，造成35歲伍姓男子、7歲女童及4歲男童喪命，而車上還載有兒童的祖父母，所幸他們成功逃出。

而警方目前已介入調查，事故發生具體原因，仍待進一步調查，對此消防部門提醒，當車發生自燃狀況時，駕駛務必要保持冷靜，並熄火後開啟車門，才能在第一時間，迅速疏散車上人員，若發生爆胎狀況，也不要慌張，應緊握方向盤防止車輛失控，停車時也要記得拉手剎車，才能避免憾事發生。

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