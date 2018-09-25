2018年09月25日 20:59 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

花493萬買房改造變豪宅 老夫妻花光退休金：不留给孩子(影片來源/123TV)

亞洲不少人都有儲蓄的觀念，認為要多存錢留給子孫。大陸一對老夫妻退休後，就在黑龍江五大連池，花了110萬元(約新台幣493元)買下兩戶樓房，並重新翻修成豪宅，而每個月還會花光退休金，讓自己的生活過得更愜意，他們表示不會留錢給孩子「我們生活的越幸福越好，也是給兒女們帶來了幸福」。

根據《梨視頻》報導，郭柏林和妻子王翠芹退休後，在五大連池附近，花了40萬元(約新台幣179萬元)買下2戶樓房，之後更花70萬(約新台幣313萬元)裝修打造成豪宅，而每個月他們都能領2萬元退休金，並用這些錢請管家及保姆，協助他們種菜、攝影等，讓他們的生活變得更充實。

而夫妻倆也表示，別人看他們好像很富有，但實際上並非如此「我們富有是精神上富有」，更指其他人拼命賺錢，為了就是給兒女、孫子留錢「但我覺得，我們生活的越幸福越好，其實也是給兒女們帶來了幸福。我兩眼一閉，存個幾百萬，兩眼一閉就沒了，那和我有關係嗎？」。

不少網友羨慕的說「能拿兩萬退休金的人，你們覺得他們女兒錢會少嗎？」、「前提是要有足夠的養老金」、「每個月有2萬退休金，一人接近1萬元…已經是秒殺一大片退休族了…」、「有本事拿兩萬退休金的，教出來的子女大概率優秀孝順，當然不用給孩子留，老人沒有後顧之憂」。

不少人也贊同此想法「這才是生活，總不能讓孩子大半輩子活在父母的支持下吧？那是巨嬰」、「這才是我想要的老年生活，我現在就跟小孩講，我的義務是把你們養大讀好書，其他的不關我事，你們也不要操心我跟你媽，你們過自己的生活我過我自己的日子！」、「挺好的！我覺得爸媽這樣生活，才是沒白活這一輩子」。