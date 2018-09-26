2018年09月26日 07:00 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

少年未讓坐遭踹肚！中年男嗆「我比你大」遭全車罵翻(影片來源/youtube/西瓜視頻Watermelon video)

讓座是一種美德，但別人不願意，也不能勉強。大陸南京地鐵上日前發生一起衝突，一名年輕人疑似因未讓座，遭另一名乘客出腳踹肚子，引發目擊乘客不滿，認為男子不應該道德綁架，而警方則表示，男子行為已涉嫌違反治安管理處罰法規定，可行政拘留。

根據《北京時間》報導，南京一輛行駛中的地鐵車廂內，一名中年男子氣沖沖地，對翹二郎腿的年輕乘客，說道「我比你大，你把腳給我放下來」，沒想到兩人一言不合，男子就出腳踹年輕人的肚子，這離譜的行為，讓一旁的乘客看傻眼，趕緊連忙出言阻止。

其中一名男乘客喊到「你上來搶座，占了一個位子。他坐在這裡，你讓給老人，有什麼問題嗎？」、「讓座是體面，不讓是本分，現在他為什麼要給你讓座？」，而中年男子則解釋，他可以不坐位置，但年輕人不能用腳尖對著他，離譜的理由讓其他人聽不下去，全車人不斷指責他，中年男最後也連忙向年輕人道歉。

事後目擊者表示，該名年輕人年約17、18歲，當時在低頭滑手機「那個男的就說他沒家教，小孩也沒說話。後來小孩翹了個二郎腿，腳尖朝著他了，他就動手了」。表示糾紛是從讓座開始，但中年男讓座給誰，他們也不清楚，但認為「讓座是情分，不讓座是本分，不能道德綁架吧」。

對此更表示，若他是當事人絕對會報警，他當時也向年輕人告知，他已將畫面拍下作證，若想報警他可幫忙，儘管年輕人神情害怕，但當時僅說「不用了」。而警方看見影片後，目前仍未接獲報案，但中年男行為已涉嫌違反治安管理處罰法規定，構成毆打他人，可行政拘留。