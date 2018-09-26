搭電車見「男性開腿」就暴怒 女大生漂白水噴下體

2018年09月26日 09:29 陳慶餘

只要覺得男人們腿張太開，朵夫加尤克就會拿出漂白水狂噴對方的下體（翻攝每日郵報）

俄羅斯一位自詡為「社會運動家」的20歲法律系女大生朵夫加尤克（Anna Dovgalyuk），對於俄羅斯沙文主義深痛惡絕，過去就曾做出不少誇張舉動來抗議，而她近日又再度使出新招，那就是只要她在搭電車時，只要見到有男乘客用「男性開腿（manspreading）」的姿勢坐在位置上時，就會拿出預藏的漂白水往對方的下體猛噴，甚至還將過程拍片PO網。

根據《每日郵報》報導，朵夫加尤克任為這個世界上的男性都有一種「性侵侵略（gender aggression）」的傾向，但俄羅斯政府對此卻反應相當緩慢，因此她就決定身先士卒以行動來發聲，並且帶著5比1比例稀釋過的漂白水登上俄羅斯聖彼得堡的電車尋找那些在搭車時腿張得太開的男性，並且拿出漂白水狂噴對方下體來抗議。

朵夫加尤克指出，只需要短短幾分鐘，這種特製的漂白水就會讓這些人的衣物褪色，如此一來大家就能知道到底這男人是用身體的哪個部位來掌控他們的行為，「我不只是要阻止男性開腿，我還要在他們身上留下記號！」

解了解，這其實已經不是朵夫加尤克第一次做出驚人之舉，她日前也曾經在人來人往地鐵站掀起裙子露出黑色內褲來抗議癡漢偷窺女性的行為。

不少男性都被朵夫加尤克用同樣招式伺候（翻攝每日郵報）