紅線併排譙警機掰「刁我是不是」 屁孩下場讓網友笑翻

2018年09月26日 12:26 陳慶餘

在聽到粗話後，警察立刻出手壓制駕駛（翻攝畫面）

真的是太歲頭上動土！近日網路流傳一段高雄保大特勤在街上盤查的影片，當時特勤在路邊發現有車子在紅線上併排停車，於是就上前盤查，沒想到被盤查的駕駛竟當著特勤的面怒嗆「在刁我是不是啊？」接著更譙出「機掰」兩字，結果這位駕駛就因為禍從口出，慘被特勤當場壓制在地。

從曝光的影片中可見，特勤在見到有人紅線停車時，先是好聲好氣的要求駕駛下車解釋，並提醒駕駛紅線不能停車，更何況還是併排，但沒想到駕駛疑似是不滿在友人面前出醜，不滿的表示警方在刁難他，接著更爆氣怒吼「你就雞掰，恁爸在這邊等一下就走了！」

而當特勤在聽到對方飆出髒話後，也立刻收起和善的態度，展現出訓練有素的身手將駕駛壓制在地，並指出對方這種行為已經屬於妨礙公務，而被壓制的駕駛還不斷嘴硬否認有罵「機掰」，但在得知這一且都被特勤身上的密錄器錄下後，就反而打起悲情牌，躺在地上不斷哀嚎，和一開始囂張的模樣比起來完全不同。

相關在影片在網路上曝光後，不少網友也紛紛留言大讚：「保大都敢惹，混很大」、「特勤中隊的阿Sir都敢嗆聲，被壓制剛好而已」、「打王了！坦嘲諷了，旁邊的法師、補師、刺客都掛網⋯」、「惹誰不惹，惹保大」、「秒被壓制，真的笑死」、「超療癒，看完心情會變好」、「應該是有妹子在旁邊才這麼邱，殊不知惹錯人」。