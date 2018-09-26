「爸爸救我」 誤食芝麻三明治 玩具大亨愛女嚴重過敏亡

2018年09月26日 15:01 陳慶餘

英國一名15歲少女娜塔莎（Natasha Ednan-Laperouse）在2016年與父親準備從倫敦搭飛機前往法國尼斯度假，而她在上機前在一間連鎖三明治咖啡店「Pret A Manger」購買了一份三明治，沒想到卻在吃完過後出現嚴重過敏，最後就在飛機上身亡，而娜塔莎的父親納迪姆（Nadim Ednan-Laperouse）是英國玩具大廠「驚奇玩具（WOW Toys）」的創辦人，娜塔莎更是在死前數度向父親求救。

綜合外媒報導，本起案件在本週一（24）日於死因裁判庭進行死因聆訊，而納迪姆也在出席時指出，在事發當天娜塔莎在機場的「Pret A Manger」買了一份含有洋薊和橄欖的三明治食用，沒想到她卻在搭上機後感到身體不適，接著就出現紅疹、呼吸困難等過敏症狀，而納迪姆在見狀後也立刻為女兒施打腎上腺素搶救，而娜塔莎則是不斷表示：「爸爸救我，我不能呼吸了」。

眼看娜塔莎情況沒有任何好轉，納迪姆立刻要求機組人員拿出氧氣罩幫忙，而機上也有一名醫師出面協助搶救，不過娜塔莎仍然失去呼吸心跳，該班機在事發將近2小時後抵達法國，娜塔莎也立刻被送醫，但仍然回天乏術。

納迪姆表示，女兒對芝麻有嚴重過敏，但她在當天購買的三明治卻沒有標明內含芝麻，而販賣的冰櫃上也沒有任何含有過敏原的標籤，納迪姆強調，這份三明治內的芝麻是包含在麵團之中，並不是撒在任何肉眼可見的地方，加上標示不清女兒才會因此誤食喪命。

對此，「Pret A Manger」的發言人表示，公司旗下所有販賣的產品都有在店內以及官網上提供過敏原的訊息，而當天娜塔莎購買的產品架上也都含有過敏原的標籤，強調他們非常重視此事，並且也會協助一切後續的調查。

據了解，根據歐盟在2014年通過的食品規範，所有的食品包裝上都必須詳列是否含有14項包含堅果、黃豆、乳糖、芝麻等等的常見過敏原，甚至是看不見的食材如葵花油、橄欖油、等等也同樣需要清楚標示，但即使如此這項法規仍存在漏洞，因為只要是食物是當天由廚房現場製作，就不須在產品上列出成分，僅需要在販賣的貨架上告知消費者食物可能含有過敏原。

娜塔莎人緣相當好，而她長大後想當名律師（翻攝推特）