高雄騎到台南給驚喜！回程反被暖男友惹哭 網：快嫁

高雄騎到台南給驚喜！回程反被暖男友惹哭 網：快嫁(圖翻攝自/爆廢公社)

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許多情侶過了熱戀期，就會漸漸失去浪漫情調。一名女網友與男友交往3年多，日前她為了給對方驚喜，凌晨時騎機車，一路從高雄到台南找人，沒想到男友的超暖舉動，讓她感動到在路邊大哭，不少網友聽完兩人故事，也暴動的表示「妹妹，這是好男人啊！快點嫁一嫁了，不嫁會後悔」。

一名女網友在《爆廢公社》表示，她與男友都是台南人，由於她在高雄讀書的關係，因此見面時間也較少，而對方每個禮拜，都會開車來載她回台南，之後再載回高雄，日前她為了給男友驚喜，於是趁凌晨時段，騎了2個小時的車，一路從高雄到台南。

沒想到回程時，男友竟陪她騎回高雄，自己再獨自回台南，讓她相當感動「我絕對不會說，他離開之前我在路邊大哭」，接著也補充「他30歲，不年輕了。在一起也3年多了，不熱戀了，我家鄉離我高雄家公車要5小時，我家鄉離火車站開車要40分鐘」。

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不少網友也感動的表示「妹妹，這是好男人啊！快點嫁一嫁了，不嫁會後悔」、「好的男生總是有女朋友」、「可以嫁了...這種男人不多了」、「心很重要」，還有過來人開玩笑提到「什麼結婚後，到80歲還這樣，我就信了」、「重點結婚後的表現」、「結婚生子後，還能這麼體貼才是重點啊！」。

也有人想起過往「想當初，我老婆抱著一顆大西瓜，從嘉義坐車來高雄找我」、「我老公是桃園騎車來新竹找我」、「面熟情節，我們是雲林、台北」、「這樣也讓我想起，以前和我女友分割兩地的時候，只要我有休假，百分之百休假都從北部坐車到嘉義找她」。

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