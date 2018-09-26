男車禍癱瘓妻帶子落跑 獨留6歲女兒「蓋被暖餵」照顧他

男車禍癱瘓妻帶子落跑 獨留6歲女兒「蓋被暖餵」照顧他(圖翻攝自/梨視頻)

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另一半癱瘓或受傷了，你捨得拋下對方離開嗎？大陸寧夏海原縣一名6歲女童，爸爸4年前因一場車禍癱瘓，媽媽不僅沒有留下養家，反而帶著兒子離開，但她也沒因此怨天尤人，反而懂事的照顧起父親，擔任他貼心的助手，讓人看得格外痛心。

根據《梨視頻》報導，38歲田海成在4年前出了場車禍，導致他四肢癱瘓無法行走，甚至也無法工作，其妻子不僅沒擔起照顧家的責任，反而帶著大兒子離開，留下6歲的女兒、70幾歲的父母親，讓田海成不僅陷入經濟困頓，連生活也變得絕望，家中也沒人能照顧他。

而他6歲女兒也相當懂事，儘管得知哥哥被母親帶走，留下他們自生自滅，她也沒因此感到氣憤，反而擔起照顧父親的責任，每天照三餐餵爸爸，睡前還會幫他蓋被子，就連復健時，也會幫爸爸準備復健器材，並從旁協助，嬌小的身軀卻有如大人般的成熟。

而他們也將生活點滴，拍成影片上傳網路，至今更擁有36萬粉絲關注，也希望藉此獲得他人幫助。田海成在女兒溫暖的照料下，也漸漸對生活產生希望，他表示「一場車禍把我變成了一個廢人，但是我不甘心，希望經過我的努力鍛鍊，能給家人減輕一點負擔」。

許多網友也難過的表示「越懂事的孩子越讓人心疼，希望歲月能善待這個不幸的家庭！」、「天哪！這麼點孩子這麼懂事，他那個老婆真的沒良心」、「看了挺心疼的，她也算是被母親丟棄的，和爸爸相依為命，小小年紀承受了不該承受的生活」、「帶兒子走了…也是夠狠的。不過還好有個女兒在身邊，要不怎麼辦啊」。

影片由此觀看
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