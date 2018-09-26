2018年09月26日 20:10 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

不管是生父還是養父，只要用心照顧你長大的，就是偉大的父親。大陸河南嵩縣一名老翁，26年前在荒野中，發現一名瀕死的棄嬰，於心不忍便抱回家養，豈料卻發現他天生無法走路，儘管鄰居都勸他放棄這個孩子，但他仍執著要養，如今這個孩子也長大成人，靠養雞賺了不少錢，為父親蓋新房報恩。

根據《梨視頻》報導，現年66歲的丁金栓，26年前在荒野中，發現一個被遺棄的男嬰，他的屁股天生多了一條尾巴，下肢也殘缺，導致他無法行走，經過診斷後得知，他患有「脊柱裂」，當時街訪鄰居都勸他，將這個殘疾的孩子，扔至山裡困死，但丁金栓認為這樣違背良心。

荒野撿到無腳棄嬰！老翁不捨抱回家養 26年兒蓋屋報恩(圖翻攝自/梨視頻)

因此他便收留男嬰，並將他取名為「丁轉成」，雖然明知養殘疾孩子很辛苦，但認為「有個養父在，還是比沒爹沒娘強」。儘管丁轉成3歲時，就被診斷出一輩子只能靠爬走路，而他也沒因此放棄自己，雖然走路需靠工具輔助，但也打擊不了他的意志力。

26年過去後，丁轉成也長大成人，靠著養雞賺了一筆錢，為了報答父親，花了好幾十萬人民幣，替父親蓋新屋、家具，而此消息一出，各地民眾也紛紛捐物資給他們，讓他感到相當感激，更表示「這輩子只要不死就好好活著，養活我爸爸」。

許多網友表示「好溫暖的故事！所以說這個世上，也不都是黑暗還是會有很多陽光」、「很多父母連試的機會都不給就放棄了，看看人家養父心地好，兒子也有出息，靠著自己的雙手去給父親撐起了一片小天地」。