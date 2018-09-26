探望癡呆症阿嬤！孫狠心割喉她 崩潰喊：她認不得人

探望癡呆症阿嬤！孫狠心割喉她 崩潰喊：她認不得人(圖翻攝自/每日郵報)

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英國一名33歲男子日前至療養院，探望高齡94歲且患阿茲海默症的阿嬤，豈料兩人共進下午茶後，男子竟拿麵包刀將其割喉殺害，甚至說著「我再也受不了，她認不出任何人...我不想她再受苦」，事後警方調查男子，發現他疑似罹患精神分裂症。

根據《每日郵報》報導，詹寧斯（Antony Jennings）日前至艾塞克斯郡(Essex)，探望住在療養院的阿嬤威爾森（Ruby Wilson），當時兩人在病房裡，悠閒地享用下午茶，但10分鐘後，就發現詹寧斯走出房間，並告訴護理師「我很抱歉，我剛殺了我奶奶」。

當時護理師還以為，詹寧斯與她開玩笑，但他卻很認真的回覆「我沒有開玩笑」，護理師嚇得趕緊入房間，發現威爾森倒在輪椅上，而身上全是血，喉嚨被割斷，他們也趕緊報案，但期間詹寧斯不斷說著「我再也受不了，她認不出任何人...我不想她再受苦」。

被警方逮捕時，詹寧斯更說出「我想這樣做已很久，所以我就割了她的喉嚨，她現在終於解脫了」。據了解，威爾森由於老人癡呆，因此去年5月被送至療養院「Forest Place Nursing Home」照料，而她的女兒每周都會來看望她，護理師也透露，當天威爾森似乎還認得詹寧斯，對於孫子前來探訪也很開心。

警方隨後在詹寧斯包裡，發現一把長約20公分的麵包刀，判定這應該是凶器，還有另一把8公分利刀，不過上面並沒有死者的指紋。詹寧斯之後被控謀殺，而3名專家替他評估後，判定他患有精神分裂症，因此才會出現精神錯亂的狀況，詹寧斯開庭時否認謀殺，但承認誤殺，案件持續審訊中。

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