狂甩21公斤！胖妹減成甜姐兒脫單 驚人變化同學嚇到

狂甩21公斤！胖妹減成甜姐兒脫單 驚人變化同學嚇到(圖翻攝自/梨視頻)

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／綜合整理

想要成功減重，靠的就是一股毅力。大陸江蘇徐州一名大四女學生，高中時因課業壓力大，導致她暴飲暴食，體重重達140斤(約70公斤)，隨著年紀增長後，她也開始在乎外貌，花了1年的時間瘦到剩49公斤，還因此認識現任男友，讓她開心的表示「困難都是可以克服的」。

根據《梨視頻》報導，就讀大學四年級的張文卿，高三時因課業壓力大，就靠飲食紓壓，也養成吃宵夜的習慣，導致她重達140斤(約70公斤)，有時還會被同儕叫「胖子」，雖然心裡有些難過，但她也是笑笑的帶過。直到上大學後，她認為20歲的年紀，就應該要瘦一點、打扮美美的。

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於是在大一下學期時，下定決心開始減肥，靠著跑步及控制飲食改變，每天晚上跑5、6公里，假日更跑10公里，而飲食也開始減量，減少攝取高脂肪食物，如今對於最愛的食物蹄膀等食物，也沒有太大的慾望，成功減去42斤(約21公斤)，減肥後期更有成就感，也很享受這種自律的生活。

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而她成功減重後，身旁的朋友也非常欽佩她，之後她開始跑馬拉松，想要挑戰自己的極限，沒想到因此認識現任男友，男友對於她過去體重，感到相當驚訝，也露出欣賞的眼光，如今她每周都會運動2、3次，更透露減重對她的影響「考驗意志力的事情都能堅持下來，對以後的人生，也比較有自信，覺得困難都是可以克服的」。

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