2018年09月27日 10:06 陳慶餘

馬戲團老虎跳火圈突抽搐暈倒 驚悚畫面曝光（取自YOUTUBE）

俄羅斯一場馬戲團表演近日出現一起動物暈倒的意外事故，一隻雌性老虎在表演完跳火圈之後突然抽搐暈倒，身體不斷顫抖長達兩分鐘，而訓獸師在見狀後也立刻抓起老虎的尾巴將牠拖到場地邊邊，並且狂潑冷水將老虎喚醒，不過當這段影片曝光後，就有動保團體怒批訓獸師的行為根本就是在虐待動物，讓訓獸師在得知之後無奈喊冤。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯一個馬戲團近日在馬格尼托哥爾斯克（Magnitogorsk）進行演出，期間一隻6歲大的雌性西伯利亞虎澤娜（Zena）卻在表演完跳火圈之後突然表情痛苦，嘴巴張大當場暈倒，同時身體和四肢也不斷抽搐，讓不少觀眾看了之後通通嚇壞。

當時在現場的訓獸師巴格達薩羅夫（Artur Bagdasarov）在見狀後，也立刻上前利用手上的棍子狂戳澤娜試圖喚醒牠，但他反覆戳了好幾十下，澤娜的情況依然沒有好轉，這時一旁的工作人員也拿出冷水潑向澤娜企圖喚醒牠，但澤娜仍然毫無反應，這時巴格達薩羅夫只好一把抓住澤娜的尾巴，將牠從場地邊緣拉到場中央，並且持續潑水才將澤娜喚醒，而表演也被迫因此中斷。

不過當這段影片曝光後，巴格達薩羅夫卻被動保組織批評是在虐待動物，對此巴格達薩羅夫也公開表示當時他別無選擇，因為澤娜並不是一隻溫馴的小貓咪，而是一個200多公斤的大老虎，更還有鋒利的爪子。巴格達薩羅夫指出，若是其他的老虎見到澤娜暈倒，牠們的獵殺本能就會被激發出來，澤那就很有可能會被同伴給獵殺，他才情急之下才會拖著澤娜遠離其他老虎，並且竭盡所能盡快喚醒牠。

其中一位目擊整起事件的觀眾菈麗莎（Larrisa）就表示，她過去也曾經在小狗身上見過相同的抽搐症狀，並強調當時訓獸師用盡任何方法想救老虎，已經做得很好了。

至於為何老虎會突然倒地抽搐，巴格達薩羅夫的妹妹就表示，很有可能是老虎的血壓出現問題，或是荷爾蒙分泌不穩定所導致，但由於澤娜在清醒後表現的和平常一樣無異，就像是沒有發生過這回事一樣，因此他們已經聯絡獸醫，並要求醫師幫忙澤娜做一個體檢，以釐清事件真相。