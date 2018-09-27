柳橙切完竟變紫色 專家揭真相：刀子在作祟

2018年09月27日 14:12 陳慶餘

澳洲一位媽媽在這個月初切了一棵柳橙給2歲的兒子享用，沒想到她卻在事後發現柳橙的果肉竟然變成了恐怖的紫色，但2歲的兒子卻早已將部分切片的柳橙給吃下肚，而這位媽媽也因此相當擔心兒子的健康受到影響，不過根據專家將近一個月的研究後，柳橙變紫的謎團終於解開，原來是當時媽媽當時使用的刀子在作祟。

綜合外媒報導，澳洲布里斯本的一位媽媽莫菲特（Neti Moffitt）在這個月初切了一棵柳橙給兒子食用，但沒想到切完的柳橙卻像是被墨水染色一樣出現了驚人變化，其中一片柳橙更是除了果皮以外，幾乎整片果肉都變成了紫色。

而在事件曝光後，澳洲昆士蘭的衛生部門也介入調查，而在經過將近一個多月且無數次的實驗和測試後，柳橙變紫的真相終於曝光。

化學專家卡斯維爾（Stewart Carswell）就指出，柳橙內含一種天然的抗氧化劑「花青素」，與剛磨過的刀子上的金屬粒子產生了化學反應，所以會變成紫色，食用並不會影響到人體健康。

卡斯維爾更表示，以往他們的測試樣本多半是血液、尿液、水、魚等等，拿柳橙來實驗對於整個團隊來說都很新鮮罕見。至於發現此事的媽媽莫菲特在得知真相後，也對這樣的結果感到嘖嘖稱奇。