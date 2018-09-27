意見表變聊天室！住戶對話太爆笑 網笑噴：電梯最無辜

意見表變聊天室！住戶對話太爆笑 網笑噴：電梯最無辜(圖翻攝自/爆廢公社)

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公共設施裡通常會擺放意見表，方便想得知民眾的使用問題。最近有一名網友，PO出大樓電梯意見表，上面寫滿住戶的使用心得，不過有趣的是，還有人根本來亂的，在上面與其他人對話，或當起和事佬，勸大家不要吵架，歡樂的意見表意外成亮點。

一名網友在《爆廢公社》PO文，透露這是浮洲合宜住宅裡電梯意見表，從本月22日至26日，有住戶就抱怨「電梯太慢」、「梯內悶熱」、「等電梯時間太久」、「7樓住戶占用電梯長達5分鐘」等意見，但其中也有不少爆笑的內容，有人把意見表當起聊天室，問其他人「你們都不知道熱嗎？」「所以你不覺得熱嗎？」。

意見表變聊天室！住戶對話太爆笑 網笑噴：電梯最無辜(圖翻攝自/爆廢公社) 意見表變聊天室！住戶對話太爆笑 網笑噴：電梯最無辜(圖翻攝自/爆廢公社)

不僅如此，還有人受不了，直接在上面寫著大大的「熱」字，也有住戶充當起和事佬，寫到「不要吵架」，這些內容意外幫意見表增添趣味。讓原PO笑得表示「七樓住戶是誰啦！18樓窗戶破掉要找修玻璃的啊！越看越好笑」。

不少網友笑翻表示「好可愛的對話，電梯好可憐被針對了」、「18樓會不會是樓梯間的窗戶破掉，不過跟電梯也沒啥關係啊」、「意見表不要吵架」、「電梯表示無奈啊！」、「這是小學生在吵架嗎？太搞笑了！是有多熱啊！」、「電梯太醜是怎樣」、「最無辜的是電梯！不過也很幸福，那麼多人為他吵架⋯」。

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