渣男瞞婚找嫩妹玩！小三知被騙巴頭洩憤 他下場超慘

渣男瞞婚找嫩妹玩！小三知被騙巴頭洩憤 他下場超慘(圖翻攝自/微博)

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／綜合整理

已婚就不要出來偷吃，要不然下場會很慘。大陸重慶一名女子，抓到男友竟已婚，氣得找朋友與他對質，看見男友後她情緒失控，不斷抓著男友的衣領，用手連打他的頭，狂喊「你沒結婚，結沒結婚？」、「那你幹嘛出來耍」，最後男子不僅被肉搜，就連工作也沒了，網友全都拍手叫好。

影片中只見穿著白衣的年輕女子，得知男友已婚後，竟還與她談戀愛，深感被騙感情，於是與朋友至足球場堵人，見到男友就拉著他的衣領，情緒失控地喊「你結婚了沒？你結婚了是吧！」、「那你幹嘛出來耍？」、「你明明結了婚，根本是個已婚渣男！」。

只見男子還嘴硬，狡辯自己沒結婚，更是讓女子氣得狂巴男友的頭。事後，女子表示「他結了婚還出來玩，他那時找我當朋友，在我不知道他有老婆之前，我們是男女朋友關係，我覺得他欺騙了我的感情，我實在沒辦法忍下這口氣」。

而這段打人影片，也在微博上瘋傳，兩人身分也被肉搜出來，當事男子也因此丟了工作，無奈地說到「全部公司的人都知道，外面的客戶全部都知道啊！誰還願意和我合作呀！」，他現在只希望，網友能將此事當成笑話，讓此事快速落幕。

不過事後有網友表示，兩人吵架完後還牽手離開，但當事女子也跳出來澄清，那些都是造謠，她現在只想過正常的生活。許多網友則拍手叫好「牛逼！好喜歡這個女的，真的霸氣」、「幹得漂亮，打死渣男！這個妹兒很可以，應該跟他老婆一起來收拾他」、「女孩三觀很正確！祝好好解決，找到幸福」、「看著打的好爽啊！」。

影片由此觀看
空姐「性愛日記」記錄偷情 慘...

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