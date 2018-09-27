新訓後喊「4年結婚」！下秒才知男友簽下去 她超崩潰

2018年09月27日 17:10 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

男性去當兵後，不只他們怕被兵變，另一半其實也怕寂寞。最近有一名女網友透露，她與男友交往2年多，最近對方入伍服4個月的義務役，因此十分的思念對方，心想忍4個月就好了，豈料新訓過後，男友竟說「4年後要不要結婚？」，更表示要簽下4年志願役，讓女網友崩潰PO文求助。

一名女網友在PTT表示，她交往2年多的男友，最近入伍服4個月的義務役，兩人也因此談起遠距離戀愛，她也相當想念對方，更試著調適心態，心想等到放假就能與對方見面「四個月也不算太長，忍一下就過去了」，豈料1個禮拜新訓過後，她卻得知男友驚人的決定。

一日男友傳訊息問她「4年後要不要結婚？」，這突如其來的問題，讓原PO不知所措，覺得以自己年紀來看，要討論結婚還太遙遠，豈料男友下一秒更說「我要簽下去了！」，他想利用簽志願役的穩定收入，努力存婚禮的資金，未來與女友共創美好未來。

但原PO頓時感到錯愕，她沒想到原本的4個月，竟會變成4年「我一時無法接受，沒有回應他。四個月突然變成四年，實在太煎熬。我真的很不想他去那麼久...」。許多網友得知後，有人認為時間太久，對方若真的簽志願役，原PO也可以考慮分手了。

但不少人也認為，這種事情雙方應先討論「能有點錢啊！但忽略女方這樣很不妥。但只能說，簽下去的很少有不後悔想退的」、「沒討論、沒共識，女生都覺得結婚還太遠。套一句為了結婚而簽，呃...可是要是走不到四年後呢？」。還有人認為，當兵太久會變笨「千萬不要，前男友就是簽了變成低能，跟他在一起就像照顧3歲小孩，重點我常聽到什麼約炮按摩交友app」。

也有人表示「軍官也就算了，簽一個兵是有什麼前途，而且要就是20年的覺悟，不然4年出來你能幹嘛」、「以軍中的風氣，四年出來大概也不容易適應一般的工作，這樣是要再續約嗎？」、「當兵時也有遇過已經退伍之後，真的確定找不到高薪工作才又回來簽的」。

還有過來人分享經驗「我朋友她老公也是，老公簽下去，不到四年就在高雄買房買車。老公當的是海陸尉級醫官，經常可以出營，感情一樣很好，最近還生一個小寶寶。所以也沒這麼恐怖」、「有朋友大學畢業之後就簽，現在也都結婚有車有房了。穩定的工作穩定的升遷，有什麼不好」、「出來工作也是可以存錢啊…且男生可以等，女生年齡越高，就越難找對象…」。