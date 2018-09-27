年薪45萬男結婚！女方要求178萬聘金 他拒婚：太不講情

2018年09月27日 18:25 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少情侶決定結婚後，經常在討論禮金時，因雙方意見不合分開。大陸廣州日前舉辦一場相親會，其中一名27歲濃眉男子，透露自己與前女友，原本打算踏入婚姻，擁有年薪10萬人民幣好條件的他，卻被女方家長要求，40萬人民幣的聘禮金，讓他毅然決然地分手，也引發網友討論。

根據《梨視頻》報導，廣州天河區日前舉辦一場相親活動，其中27歲李姓男子受訪表示，他從事工程方面的工作，年薪高達10萬人民幣(約新台幣45萬元)，透露與前女友交往1年多，原本打算要步入婚姻，但女方家人卻要求「禮金要20萬，所有的珠寶要幾十萬，加起來要40萬（約新台幣178萬）左右結一場婚」。

李男因負擔不起，於是向女方家人商量，但對方卻不講情，讓他無奈的表示「兩個人在一起，如果家人不支持，那我覺得結這個婚，一輩子都是惡夢」，儘管女友表示，要借錢與他結婚，之後再一起慢慢還，但李男最後仍決定不結婚了，因為他未來不希望，因為家人問題搞得太辛苦。

李男認為愛與互相包容，是婚姻家庭裡最重要的要素(圖翻攝自/梨視頻)

他認為，兩人相互理解相互支持，是愛情中最重要的，畢竟每個人都有自己的難處。許多網友贊同的表示「小伙子有魄力，不是一條路上的人趁早分，快刀斬亂麻」、「說的很對！錢很重要，但是愛更重要」、「小伙子很有骨氣，只想靠自己，不想靠家人，果斷勇氣的放棄，說明內心不去糟蹋女孩兒的未來幸福生活」。

也有人認為「其實他女朋友也沒什麼錯，說借錢大家一起慢慢還，兩個有情人被混蛋家長弄掰了。總感覺他女朋友還有哥哥或弟弟，四十萬彩禮是女方家長敲詐用來重男輕女的」、「其實是還年輕啊！轉不過彎，女朋友都表態可以以後和他一起還，你真的愛她也應該體諒理解下女朋友的難處，你這樣處理和不講人情的女方家人有什麼區別嗎？」。