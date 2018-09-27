吵架後索吻求復合！夫慘遭咬斷舌頭 妻：老公長太醜

2018年09月27日 20:16 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

長太醜錯了嗎？印度德里(Delhi)一對夫妻婚後經常吵架，吵到左鄰右舍都知道，豈料本月23日，丈夫向妻子索吻時，對方竟突然發狠，一口咬下老公的舌頭，其父母心痛不已，表示媳婦經常嫌兒子長太醜，被咬的丈夫隨後趕緊送醫治療，但仍不清楚未來是否還能說話。

綜合外媒報導，22歲的卡潔兒(Kajal Singh)2016年11月，與擔任街頭藝人的丈夫卡倫(Karan Singh)結婚，目前已懷有8個月身孕，兩人也與父母同住，但婚後他們卻爭吵不斷，就在23日晚間11點多，夫妻倆又因此吵架，父母只好介入幫忙調解，兩人隨後就回房間。

22歲的卡潔兒(Kajal Singh)與丈夫卡倫(Karan Singh)(圖翻攝自/梨視頻)

豈料，卡倫疑似想向妻子索吻，而卡潔兒卻突然發狠，將對方的舌頭咬下，卡倫嘴裡全是鮮血，趕緊衝出房間大聲求救，其父母也立即報警，並將他送往醫院治療，而醫師表示，卡倫舌頭部分無法縫合，目前無法確認，他未來是否還能說話。

卡倫父親難過的表示，卡潔兒總是說不喜歡卡倫，而接訪鄰居則表示，卡潔兒常認為丈夫長得不好看。而她被逮捕時表示，與丈夫婚後經常吵架，主因是價值觀出現差異「我真的很生氣，我丈夫好醜」。警方依印度刑法典第326條登記此案，卡潔兒未來恐面臨10年徒刑，或遭判處終身監禁。