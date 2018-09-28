騎車載兒突沒油！推車遇人救援他拒絕 到加油站被暖哭

2018年09月28日 07:00 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

人間處處有溫情啊！一名爸爸日前騎機車載孩子上學，沒想到途中突然沒油，他只好推著車前往加油站，期間遇到一名女生，騎著電動車過來詢問，是否需要幫忙，而他也連忙拒絕，女子也就騎車離開，豈料快抵達加油站時，女子竟提油出現，讓他感到相當感動。

一名爸爸在《爆怨公社》PO文，自嘲「剛剛真的很耍寶，機車快沒油還不去加，在那邊撐」，表示日前他要騎車，載兩名小孩去幼稚園跟托嬰中心，出門前女兒就告知，機車指針已指到紅色，顯示已經快沒油了，他還開玩笑的回覆「沒關係啊！等等車子沒油，你下來幫忙推」。

豈料竟一語成讖，他看時間還充足，於是決定揹著小的，另一個坐機車上，推車至附近加油站，還剩五分鐘的路程時，突然出現一名騎橘色電動車的女子，詢問他們是否需要幫忙，由於原PO不想麻煩他人，且已快到加油站了，因此便拒絕對方的好意。

男網友PO出這段溫馨故事，讓不少人直呼「社會還是有溫暖，很棒！」(圖翻攝自/爆怨公社)

原PO提到「但是妹子似乎還是覺得不忍心，居然說車要給我騎，然後她幫我推車去加油站」，他開玩笑表示「哩嘛幫幫忙！我堂堂一個中年大叔，怎能讓你做這種辛苦事」，於是再次拒絕，女子隨後就騎車離開，而原PO繼續推車前進，眼看就快抵達加油站了。

豈料，騎電動車的女子再次出現，而手中還提著用保特瓶裝的汽油，她驚訝原PO竟推得這麼快，原本打算提汽油去幫忙，隨後她表示電動車也無法用汽油，便將汽油給他們後離開。

該名爸爸以開玩笑口吻說「拜託一下！我沒給你錢欸，而且女兒也還沒萌萌的跟你道謝欸，怎麼跑了勒！可以麻煩一下以後別那麼好心腸好嗎！這樣我會以為這個社會是溫暖的欸！」。不少網友也感動地說「社會還是有溫暖，很棒！」、「為善不欲人知，真是可愛的小橘妹妹」、「好抱怨的感恩，大叔太可愛了」。