學生不交功課打零分！女老師竟被炒魷魚 原因超傻眼

學生不交功課打零分！女老師竟被炒魷魚 原因超傻眼（翻攝YOUTUBE）

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沒交功課卻不能打零分？美國佛羅里達州一名擁有17年教學經歷的資深女老師，日前突然被校方開除，而開除的原因卻讓她哭要不得，原來是因為她違反了學校的「禁止零分」政策，給了不交功課的學生零分，才會導致她被炒魷魚，而她也無奈的表示學校這種政策根本就是在教導學生不勞而獲，實在是相當荒謬。

綜合外媒報導，現年52歲的女老師提拉多（Diane Tirado）在一所高中任教，而這所學校規定老師不得給學生低於50分的分數，但提拉多認為有些學生根本就沒交功課，給他們50分對那些認真的學生並不公平，而她更因此被叫到校長室訓話。

提拉多指出，她也不是沒有給那些學生任何機會，她一定會再給出最後分數前要求學生補交作業，若仍然不交她才會給零分，而執意給學生零分的下場就是導致她慘被校方炒魷魚。提拉多在本月14日收到校方的解僱信，而信中也並無說明她被解雇的原因，但由於提拉多到該校任教只有兩個月的時間，校長認為她沒有通過試用期，要求她馬上走人，而且不需要任何理由。

提拉多在離開學校前，也在教室內的白板上留言向學生道別，但也表示自己是因為沒給不交功課的學生50分而被學校開除，而校方則是透過發言人表示學校並沒有所謂的禁止零分政策。

不過根據提拉多所提供的資料顯示，校方其實有在學生手冊上頭用紅色全大寫的字體寫著：「不能給零分！最低的評分是50%」，對此校方的發言人則解釋，不及格的範圍是50到59分，因此50分代表的就是不及格，但對於「沒有零分」的話題，發言人則是沒有回應。

提拉多在白板上寫信和學生告別（翻攝YOUTUBE） 提拉多在白板上寫信和學生告別（翻攝YOUTUBE）
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