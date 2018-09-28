膠原蛋白百百種，你吃對了嗎？

2018年09月28日 17:00 林嘉三 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

膠原蛋白是近來市場上相當熱門火紅的美容聖品，它是一種原本就存在於身體當中的纖維狀蛋白質，有良好的支撐力，可以讓皮膚豐潤、有彈性、沒有皺紋，也是韌帶、軟骨、肌腱等身體重要組織的主要成分，但隨著年齡的增加（約莫在25歲左右）或者部分外在因素的作用下（壓力、不正常作息、減肥），我們身體內原有的膠原蛋白就會開始漸次流失，肌膚開始慢慢出現乾澀、粗糙、鬆弛等狀態，再年長些，骨骼肌肉中的潤滑組織也逐漸減少。

然而，在明星藝人、美容專家的加持，以及報章雜誌、電視節目的吹捧之下，膠原蛋白開始與美麗畫上等號，女性朋友不分年齡，只要愛美、注重保養者，紛紛視其為「回春秘密武器」，雖然相關單位把關嚴格，三申五令各家業者，不得進行誇大不實的療效宣傳，可是，有了龐大的商機作為誘因，罰款倒顯得是微不足道的區區小事了！

於是乎，各種違法犯忌的宣傳文字傾巢而出，Ｑ彈、緊實、緊繃、彈性、支撐、除皺、光滑......等非常具有吸引力的關鍵字眼反覆出現，雖然被主管機關一再開罰，但只要能抓住消費者的目光，創造銷售佳績，那才是重點。可是，那真的是重點嗎？對消費者來說，一要明確有效、二要經濟實惠，這才是重點，不是嗎？

郭育祥醫師表示，真正的膠原蛋白含進嘴裡，會有微熱、微苦的感覺，口感則是略帶黏稠，如果沒有，恐怕就不是真的膠原蛋白！的確有不少天然食材富含膠原蛋白，最為人所熟知的諸如雞皮、豬皮、豬腳等，但這些動物的表皮緊連著皮下脂肪層，很容易讓我們在補充膠原蛋白的同時，也補進過多不必要的脂肪，而脂肪吃多了會變胖，應該是所有愛美女性最害怕的一件事。

坊間有些商品，宣稱可以用表面塗抹的方式來補充膠原蛋白，強調透過皮膚直接吸收，不怕吃進熱量或脂肪，撐住肌膚的美麗又避免身材走樣，可謂一舉兩得！但事實上，膠原蛋白是大分子的蛋白質，無法通過皮膚表層進入真皮層，因此「用擦的」，根本完全無法補充流失的膠原蛋白。

至於膠原蛋白應該吃多少，才能真正達到所宣稱的效果？郭育祥醫師表示，每天至少得吸收15mg的膠原蛋白，它才能在我們的體內發揮適當作用。

除了上述幾點之外，挑選口服膠原蛋白產品還有以下幾個要項得注意：

注意產品標示。看清楚熱量與脂肪含量，同時看看有沒有搭配其他對身體或美容有益處的複方成分，例如想追求皮膚的彈性與白皙，那麼除了膠原蛋白的含量必須充足之外，如有添加維生素C（美白）或者甘菊（淡斑）都是很棒的選擇。

分子量越小越好。這樣才容易被吸收，效果才看得到。有些商品的膠原蛋白含量雖然充足，但分子量過大不易吸收，攝取再多也是枉然。一般說來，2500Dal以下，是最符合人體的胺基酸結構，最容易被人體吸收的。

慎選淬取來源。目前市面上的膠原蛋白淬取來源極其廣泛，像是深海魚或者家禽（雞鴨鵝）家畜（牛豬等），但深海魚有重金屬汙染的疑慮，家禽家畜則要擔心病毒感染，建議挑選來源更單純潔淨的，例如從淡水養殖魚的魚鱗當中，所水解出的高純度膠原蛋白，即可避免上述問題。

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