孩子慶生變炫富大會 網友驚：以前帶乖乖桶就走路有風

過去曾有網友在臉書貼出孩子誇張的生日派對，讓不少網友看傻眼（翻攝爆怨公社）

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生日時帶著乖乖桶到學校請同學吃是不少人的回憶，但如今乖乖桶已經過時了！一位網友日前到姐姐的家中作客，並發現她買了知名的蛋糕要給女兒帶到學校慶生，而在得知現在小朋友生日還得辦派對請同學到家裡來玩，更是讓她聽了之後超傻眼。

女網友在批踢踢發文表示，她的姐姐買了知名的蛋糕要到學校替女兒慶生，讓她聽了之後完全不敢置信，「我聽到睜大眼說，我們小時候生日帶乖乖桶就很厲害，現在竟然要買到知名品牌蛋糕？」

姐姐更進一步表示，現在小朋友生日大多數都會在家舉辦派對，再請小朋友到家裡玩，但她因為覺得太麻煩了，所以乾脆就買蛋糕比較簡單一點，更語重心長的表示「以後當媽媽就知道」，讓女網友聽了之後心想：「別說當媽媽，我還是單身一輩子就好，太可怕了。」

貼文一出後，許多網友也紛紛留言：「小孩要花得錢多著呢，區區蛋糕」、「以後要選在寒暑假時生小孩」、「照這個情勢發展下去，以後小孩生日要帶一疊地契去發了」、「以前有乖乖桶的驕傲的咧，整個聚焦在自己身上」、「以前生日帶一個乖乖桶走在路上就很威風了」。

但也有網友認為，會這樣其實多半是家長自己的虛榮心在作祟，小孩根本就不懂這些事：「好扯，但我覺得是媽媽愛面子居多」、「我覺得是媽媽自己喜歡這樣炫耀，從選擇學校開始就是」。

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