露出美背翹臀！找未成年少女當球僮 足球隊挨轟

露出美背翹臀！找未成年少女當球僮 足球隊挨轟（翻攝推特）

友善列印

在足球賽場上為了加速比賽進行，多半會雇用球僮在球員不慎將球踢出界時，將新的足球給扔進場，使球員們不必親自去撿球而專注在賽場上，而這些球僮多半都會躲在賽場的廣告看板後以免干擾比賽進行，不過近日義大利丙級足球聯賽的老牌球隊維琴察隊的球僮們卻成為焦點，原來是因為她們全部都是未成年的少女，加上穿著過於暴露，導致維琴察隊因此遭到撻伐。

從在網路上曝光的照片中可見，這些女球僮們每一個都身材姣好，並且穿著露出大片背部的緊身上衣以及半個屁股蛋的超短熱褲，而這些女球僮也不像是一般的球僮會躲在廣告看板後面，而是大剌剌的站在場邊，加上這些球僮們全部都是未成年少女，因此維琴察的行為就慘被各界批評，認為是在物化女性。

對此，擁有超過百年歷史的維琴察隊就做出解釋，這些女球僮全部都是來自當地一隻U16（16歲以下）排球隊的選手，而會找來她們當球僮的原因是為了提升外界對女性運動的關注，更強調她們的穿著並沒有太過於暴露，因為這些衣物都是現在青少年們的日常穿著，外界不應該用有色眼光看待。

不過維琴察也承認此舉對球隊也造成了不必要的關注，未來他們對於各種宣傳活動將會更加謹慎。

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車子爽停別人家車庫 屋主傻眼...

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