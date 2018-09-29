為衝點閱挑戰地獄泡麵 慘！女網紅吃到血便送醫

2018年09月29日 16:34 陳慶餘

為了點閱真的能做到多誇張？英國一名女網紅日前挑戰韓國知名的超辣泡麵，即便是一邊吃一邊喝水她仍被辣到眼眶泛淚、鼻水直流，而她最後不但挑戰失敗，隔日還因為大便出血而住院，並且確診罹患了腸道炎。

綜合外媒報導，20歲的網紅高爾汀（Shannen Goulding）身材豐腴，並且常常和朋友拍攝體驗各種食物的影片和網友分享。日前她與男友人烏斯沃斯（Keelan Unsworth）一起挑戰一款來自韓國的地獄泡麵，但兩人在食用過程卻不斷露出痛苦表情，甚至還不斷灌水解辣，最後則由烏斯沃斯率先吃完，但由於泡麵實在是太辣，高爾汀則是一邊爆粗口，一邊表示自己已經被辣到沒有辦法呼吸，接下來影片鏡頭一轉，高爾汀已經躺在醫院裡。

據了解，高爾汀在挑戰地獄拉麵失敗後隔天，就因為大便出血而住院4天，並且確診罹患了腸道炎，而高爾汀的家人也被她住院的消息給嚇壞，紛紛形容她挑戰吃辣的行為相當愚蠢。醫護人員得知她是因為吃辣泡麵而導致腸道炎時，也紛紛提醒高爾汀別再食用太過於辛辣的食物，但鐵齒的高爾汀卻不這麼認為。

高爾汀強調，自己平時很能吃辣，更常常在食物裡面添加墨西哥辣椒，但卻從來沒有出過事，而她更指出自己在出院後還要挑戰世界上第二辣的印度鬼椒。事後，網友則批評高爾汀的行為，認為她不應該為了追求點閱而把自己搞到住院，但高爾汀事後仍然拍片反駁，表示她是先罹患了腸道炎才會導致大便出血，即使她沒有吃辣，同樣也會因此住院。