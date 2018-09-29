每天拍照分享風景！男騎車環遊日本 完成後竟跳水壩自殺

每天拍照分享風景！男騎車環遊日本 完成後竟跳水壩自殺（翻攝推特）

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日本一位男子日前騎著重機環遊日本，更每天在推特上分享路途上的風景，沒想到他卻在完成旅途後貼出一張照片，並留言寫下「這裡就是旅途的終點」，接著就跳下水壩自殺身亡。

日本一位網友「田代剛」，自從今年5月開始騎車環遊全日本，而他於上個月12日透露即將抵達北海道，並且會定時在臉書、推特等社群軟體上貼出沿途美照，沒想到他卻在本月27號突然發文指出「這次旅行也發生各種各樣的事件，但總體而言是一次有趣的旅行」，接著他更分享了一張北海道金山水壩的照片，並表示「這裡就是旅途的終點，那麼，大家，再見了，不錯的騎士人生」。

當他的友人發現田代剛的貼文以後也當場嚇壞，擔心他會想不開，於是便立刻通知當地的友人去現場尋人，結果只發現到田代剛的重機，因此就報警求助，並且在隔日於金山水壩中找到田代剛的遺體。

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