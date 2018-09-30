2018年09月30日 08:25 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

「我可以這樣玩一天」女大生神複製Siri 網笑：根本本尊(影片來源/youtube/梨北京)

不少iPhone的用戶，喜歡透過語音助理Siri，方便尋找手機內資訊，或與它聊天排解無聊時間。大陸一名女大生，平時喜歡模仿各種人工智慧的聲音，日前錄下模仿iOS系統的語音助理Siri的聲音，沒想到由於口氣非常像，不僅惹得同學哄堂大笑，上傳微博後更因此爆紅，還被網友稱為「Siri女孩」。

根據《新京報》報導，就讀杭州師範大學錢江學院的大二女生陳珂，原本就是學習播音主持，因此對於配音都相當感興趣，其中包括宮鬥戲、機器人的聲音等，日前在教室與同學聊天時，當時對方回答了一個問題，她便用Siri的口吻回覆「我好像不明白」，讓身旁朋友笑翻。

隨後他們便錄製兩人的對話，只見朋友先說「嘿，Siri」，而陳珂便模仿Siri說「我在聽」，隨後同學要求她表演BiBox，豈料她果真來了一段，結束後還說「我可以這樣玩一天」，完全神複製Siri，而影片上傳2天後，已超過1600萬人次瀏覽。

陳珂也因此一夕爆紅，這結局出乎她意料之外，事後她也開玩笑地表示，朋友在錄影時「為什麼沒給我開瘦臉啦？我為什麼沒化妝啦！」。許多網友驚呼不已「Siri本尊無疑」、「也太像了吧！」、「她跟siri人機對話，那豈不成了機機對話了嗎？」。