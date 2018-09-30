清寒生苦讀上清華！全班沒人能聯絡他 見手機後沉默了

2018年09月30日 10:58 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

能夠考上好學校，不僅僅靠教育資源，更要靠個人努力。大陸寧夏西吉縣一名18歲少年，家裡務農而母親長年患病，而他也成了家中的希望，為了改善家裡經濟，他努力苦讀，今年更以676分考上清華大學電子工程系，而他不僅沒有微信，拿出手機後更是讓所有人都沉默了。

根據《成都商報》報導，18歲的單小龍家中務農，因此家境並不富裕，其母親更是長年患病，父親和哥哥也在外打工，他儼然成為家中的希望，他也不負重望，在今年的高考以676分的成績，錄取清華大學電子工程系，家人對此開心不已，更成為當地第一個清華大學學生。

而高考後為了能幫忙家計，他也在外地打工賺錢，每早就在工地工作，協助卸下12噸的鋼筋，就連午餐也吃得很節儉，只敢吃素菜包「一個素餡的包子比肉餡的要便宜3毛錢」。他透露，有時真的很辛苦，想要好好休息一下，但想到為完成上大學的夢想，就成了他工作的動力，因為他知道，未來上大學需要更多錢。

單小龍目前還在使用按鍵式手機，而他也不與其他同學比較，因為他知道，唯有讀書才能改變他的命運(圖翻攝自/成都商報)

由於單小龍家境貧困，因此他也沒有智慧型手機，目前仍是使用按鍵式手機，所以他也沒有同學的微信好友，而這支手機也是父親用了三年送給他的，而這也是他與父親唯一的聯絡工具。對於會不會羨慕其他同學，能夠使用智慧型手機，單小龍認為自己不能與其他人比較，要比的只有學習方面，因為唯有讀書，才能改變他的命運。

許多人紛紛則表示「在這個寒門難出貴子的時代，真的不容易」、「這樣的學生才應該在大學裡得到獎學金」、「有技術在手的人，畢業年薪幾十萬是沒問題的，幾年後絕對讓同學羨慕嫉妒恨」、「我依稀記得，大學一室友用了四年的Nokia手機，最後考上了東南大學研究生」。