白褲太貼身！駱駝蹄若隱若現爆紅 正妹怒：有穿內褲

白褲太貼身！駱駝蹄若隱若現爆紅 正妹怒：有穿內褲(圖翻攝自/kds life)

友善列印
／綜合整理

有時褲子穿的太貼身，可能會導致駱駝蹄形狀明顯，引來其他人側目。最近大陸一名「超胸」正妹，穿著性感上衣及緊身白褲，正開心與動物互動，期間也拍下不少美照，她將照片上傳《微信》朋友圈後，卻意外造成話題，由於駱駝蹄形狀若隱若現，讓不少人直呼太大膽了，而正妹得知後，更氣得澄清自己有穿內褲。

白褲太貼身！駱駝蹄若隱若現爆紅 正妹怒：有穿內褲(圖翻攝自/kds life) 白褲太貼身！駱駝蹄若隱若現爆紅 正妹怒：有穿內褲(圖翻攝自/kds life)

照片在《微信》朋友圈瘋傳，只見正妹穿著性感，大膽露出北半球與小蠻腰，而下面穿緊身白褲，開心地至江蘇南通野生動物園遊玩，但眼尖網友卻發現，該名正妹疑似沒穿內褲，因為駱駝蹄形狀相當明顯，因此引發網友討論，正妹在朋友告知下，才得知自己的照片被流出。

正妹得知照片遭瘋傳，氣得痛批網友有病(圖翻攝自/kds life) 正妹得知照片遭瘋傳，氣得痛批網友有病(圖翻攝自/kds life)

正妹對此感到相當不滿，氣得說「有病嗎？誰在發我照片」、「我氣得不想吃飯了」，還有人問她是否有穿內褲，她也澄清自己有穿，許多網友甚至加她好友，更表示「價格好商量」。但不少網友都認為，她穿成這樣是刻意炒作「現在的社會風氣就是這樣，整個事情就是自編自導自演」、「這明顯自我炒作，不能讓她得逞」、「穿成這樣不是炒作？我不信」。

更有許多網友加她好友，甚至要與她商量價格(圖翻攝自/kds life) 更有許多網友加她好友，甚至要與她商量價格(圖翻攝自/kds life)

狂甩21公斤！胖妹減成甜姐兒...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。