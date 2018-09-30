2018年09月30日 11:58 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

有時褲子穿的太貼身，可能會導致駱駝蹄形狀明顯，引來其他人側目。最近大陸一名「超胸」正妹，穿著性感上衣及緊身白褲，正開心與動物互動，期間也拍下不少美照，她將照片上傳《微信》朋友圈後，卻意外造成話題，由於駱駝蹄形狀若隱若現，讓不少人直呼太大膽了，而正妹得知後，更氣得澄清自己有穿內褲。

白褲太貼身！駱駝蹄若隱若現爆紅 正妹怒：有穿內褲(圖翻攝自/kds life)

照片在《微信》朋友圈瘋傳，只見正妹穿著性感，大膽露出北半球與小蠻腰，而下面穿緊身白褲，開心地至江蘇南通野生動物園遊玩，但眼尖網友卻發現，該名正妹疑似沒穿內褲，因為駱駝蹄形狀相當明顯，因此引發網友討論，正妹在朋友告知下，才得知自己的照片被流出。

正妹得知照片遭瘋傳，氣得痛批網友有病(圖翻攝自/kds life)

正妹對此感到相當不滿，氣得說「有病嗎？誰在發我照片」、「我氣得不想吃飯了」，還有人問她是否有穿內褲，她也澄清自己有穿，許多網友甚至加她好友，更表示「價格好商量」。但不少網友都認為，她穿成這樣是刻意炒作「現在的社會風氣就是這樣，整個事情就是自編自導自演」、「這明顯自我炒作，不能讓她得逞」、「穿成這樣不是炒作？我不信」。