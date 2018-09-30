6旬老司機睡過6000女 揪嫩妹車震竟「玩到升天」

6旬老司機睡過6000女 揪嫩妹車震竟「玩到升天」(圖/ 翻攝自YouTube影片)

友善列印
／綜合報導

現代社會有一些人對「性」越來越不避諱，甚至願意大方公開自己性經驗次數。義大利里米尼城有一名知名的花花公子尚凡提(Maurizio Zanfanti)，她從17歲開始至今已睡過6千女，對此一直引以為傲；今年已經63歲的尚凡提不改本色，日前和一名嫩妹車震，在過程中刺激到心臟病發，當場「玩到升天」。

綜合外媒報導，來自義大利米尼城的尚凡提今年已63歲，先前他曾接受採訪，透露自已17歲在夜店工作，長時間接觸來自各地的女客人，除了練就哄妹技巧，更能輕易地讓對方願意獻出自己的身體，他至今已與超過6千名女子發生性關係；尚凡提還驕傲地表示，「在一個暑假就達成200人成就」，有女記者訪問他後也發生「另類交流」。

尚凡提從17歲開始因為工作的關係，長期和女性接觸交流，練就一身哄女人的好功夫。 尚凡提從17歲開始因為工作的關係，長期和女性接觸交流，練就一身哄女人的好功夫。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

25日尚凡提與一名23歲的羅馬尼亞女遊客約會，兩人決定挑戰「車震」，豈料在過程中現年63歲的他突然心臟病發，嚇得嫩妹趕緊打電話請醫護人員來搶救，但他仍不幸身亡。因為尚凡提在當地有一定知名度，他「玩到升天」的消息曝光後，讓不少人十分感慨，「連生命最後一刻都在做自己最愛的事情」。

文章來源：The Sun

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