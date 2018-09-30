懷殘疾嬰堅持產下！出生9日過世 孕婦最後決定感動醫師

2018年09月30日 15:11 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少孕婦做產檢時，若發現胎兒活不下來，恐怕就會選擇墮胎。美國愛荷華州(Lowa)一名30歲孕婦，在懷孕13週時就得知，腹中的胎兒患病，導致她出生後也無法活下來，但孕婦仍堅持在足月時生產，儘管寶寶活不了，但起碼可以將她的器官，捐給其他需要的嬰兒，此舉動也感動的醫師。

根據《都市日報》報導，擔任外科護理師的潔西卡(Jessica)，與31歲丈夫桑普森(Sampson Shnurman)婚後育有一子，直到去年底才懷上第二胎，但她懷孕13週做產檢時，卻被驗出她的孩子脊椎頂端，長出了一個巨大囊腫，這將影響胎兒發育，因此就算生出來了也活不下來。

夫妻倆聽見此消息後，感到心碎不已，但他們仍決定要妊娠至足月，更向醫師詢問，女兒的器官是否適合捐獻。於8月29日時，潔西卡也順利將女兒生出來，並將她命名為莉拉(Lilah)，而他們也很驚訝，孩子一出生時還活著「莉拉出生後，哭著睜開眼睛，還轉過頭來握住我們的手」。

而夫妻倆起初已做好女兒早逝的心理準備，潔西卡表示「我們沒想到她能活這麼久，醫師甚至在第二天，告知我們可以抱孩子回家，而我丈夫一回家後，馬上將女兒帶給大兒子艾伯(Abel)看，他看見妹妹後，就吵著想要抱妹妹，甚至從頭到尾把她親了一遍」。

而莉拉最後只活了9天，就在潔西卡的懷裡過世，夫妻倆將女兒的心臟瓣膜，捐贈給另一名需要的嬰兒，並將肺部捐給愛荷華大學的醫學研究院，他們希望即使女兒過世了，但她的生命還能獲得延續。而他們一家人也為莉拉舉辦喪禮，即便不知道器官接受者是誰，但很樂意對方與他們聯繫「這對我們意義重大，莉拉拯救了別人，對我們來說是一種安慰」。