飼主被250公斤豬咬斷腿身亡 專家警告：力量跟獅子差不多

飼主被250公斤豬咬斷腿身亡 專家警告：力量跟獅子差不多(圖/ 翻攝自微信公眾號@貴陽晚報)

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／綜合報導

在一些農村會有居民飼養牛豬羊等，養大後賣給其他人或是自己宰來吃。最近大陸貴州發生一起離奇的意外，一名48歲袁姓豬販被妹夫發現血肉模糊倒在豬圈內，經調查推斷他遭到飼養的一頭500斤(250公斤)公豬咬斷腿，失血過多致死；有專家表示，「重250公斤的公豬咬合力和成年獅子差不多」，因此不可大意。

綜合陸媒報導，26日貴州六盤水的「紅旺生豬交易農民業合作社」發生一起駭人事故，袁姓豬販和妹夫吳男載著15頭豬到專門販售豬的市場販售，當天賣了6頭豬後就先下班，在市場提供的宿舍休息睡覺；但吳男清晨6點左右發現袁男不在床上，到處尋找他的身影，最後在豬圈的水泥牆旁發現他已沒有生命跡象。

豬販遭飼養的公豬咬死，現場畫面十分慘烈。 豬販遭飼養的公豬咬死，現場畫面十分慘烈。(圖/ 翻攝自微信公眾號@貴陽晚報)

吳男敘述親眼見到的恐怖畫面，袁男的褲子被撕裂，大腿被咬得血肉模糊，右腿疑似動脈被咬斷血一直流，左腿則活生生被咬掉一塊手掌大小的肉，袁男口袋裡還放著當天賺來的現金，紙鈔都沾染著鮮血。

他沿著血跡，循線找到20公尺外一處豬圈的鐵門里，有一頭高80公分、長170公分、體重超過250公斤的公豬，牠的嘴巴、耳朵和頭都有鮮血；後來經法醫鑑定，確認公豬就是殺害袁男的「兇手」，牠也被關到牢固的鐵籠以防牠再危害他人。

這起驚悚事件曝光後，有專家跳出來解釋，一頭重250公斤的公豬，牠的犬齒長度超過5公分，咬合的力道就接近一頭成年獅子，抓狂起來相當危險，更可能有生命危險。

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