比中樂透難！3姊弟同天生日非3胞胎 媽媽全是自然產

2018年09月30日 18:03 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

家裡有兄弟姊妹的人，大多是雙胞胎才有可能生日同一天，但大陸香港有一對張姓夫婦有3名子女，姊弟3人生日都是同一天，最神奇的是他們並非3胞胎，而且還是媽媽自然產下；如此巧合的狀況，連替張媽媽接生的婦產科醫師，都直呼「超罕見」。

綜合陸媒報導，香港有一對張姓夫婦育有3名子女，大女兒和二女兒分別是7歲和5歲，今年7月20日又生下第三胎小兒子，最令人意外的是，兩名女兒的生日也是7月20日；張媽媽表示預產期剛好在7月20日左右，醫師還特地建議她剖腹產，讓3姊弟同天生日，但她依舊選擇自然產，沒想到19日住進醫院後，正好在20日平安分娩。

張姓夫婦一開始對於兩名女兒同一天生日已經覺得很難得，沒想到連小兒子都搶著跟姊姊們「湊熱鬧」，將來只要買一個蛋糕就能替3人慶祝；有趣的是，兩名女兒還以為「生日可以自己選」，所以她們先前就跟她表示弟弟會在同一天出生。

而替張女接生的婦產科醫師也表示，3姊弟同一天生日又是自然產非常罕見，簡直比中樂透還難。這種媽媽以自然產生下3名小孩，又都剛好同一天生日的狀況，其實先前在英國就曾有案例，據外媒報導，該名媽媽在生小兒子當天本來在替2名子女過生日，突然感到宮縮陣痛，沒想到也在2姊弟生日同一天生下小兒子。