比中樂透難！3姊弟同天生日非3胞胎 媽媽全是自然產

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

家裡有兄弟姊妹的人，大多是雙胞胎才有可能生日同一天，但大陸香港有一對張姓夫婦有3名子女，姊弟3人生日都是同一天，最神奇的是他們並非3胞胎，而且還是媽媽自然產下；如此巧合的狀況，連替張媽媽接生的婦產科醫師，都直呼「超罕見」。

綜合陸媒報導，香港有一對張姓夫婦育有3名子女，大女兒和二女兒分別是7歲和5歲，今年7月20日又生下第三胎小兒子，最令人意外的是，兩名女兒的生日也是7月20日；張媽媽表示預產期剛好在7月20日左右，醫師還特地建議她剖腹產，讓3姊弟同天生日，但她依舊選擇自然產，沒想到19日住進醫院後，正好在20日平安分娩。

張姓夫婦一開始對於兩名女兒同一天生日已經覺得很難得，沒想到連小兒子都搶著跟姊姊們「湊熱鬧」，將來只要買一個蛋糕就能替3人慶祝；有趣的是，兩名女兒還以為「生日可以自己選」，所以她們先前就跟她表示弟弟會在同一天出生。

而替張女接生的婦產科醫師也表示，3姊弟同一天生日又是自然產非常罕見，簡直比中樂透還難。這種媽媽以自然產生下3名小孩，又都剛好同一天生日的狀況，其實先前在英國就曾有案例，據外媒報導，該名媽媽在生小兒子當天本來在替2名子女過生日，突然感到宮縮陣痛，沒想到也在2姊弟生日同一天生下小兒子。

18歲少年腹痛「膀胱拉出電線...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。